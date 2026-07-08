Mate Pavić u polufinalu Wimbledona! S Arevalom izbacio branitelje naslova

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ušli su u polufinale Wimbledona. Šesti nositelji nadigrali su treće nositelje i branitelje naslova, britanski par Cash-Glasspool, sa 6:2, 7:6(2) nakon 73 minute igre.

Britanci su u prvom gemu na servis Casha izvukli 0-40, ali su Pavić i Arevalo od 1:2 nanizali pet gemova. U drugom setu nije bilo prilika za oduzimanje servisa. U tie-breaku je Cash napravio dvostruku pogrešku, a Pavić mu je sljedeći servis neobranjivo vratio i potom odservirao za 5:1. Britanci su oduzeli drugi poen na servis Pavića i prekinuli niz od pet izgubljenih poena samo da bi Arevalo vratio servis Glasspoola i to sljedećim udarcem pretvorio u 6:2, a Pavić je još jednim neobranjivo vraćenim servisom dovršio posao.

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Na putu do finala Paviću i Arevalu stoje sedmi nositelji, Nijemci Kevin Krawietz i Tim Pütz.