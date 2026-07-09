Mate Pavić izborio novo finale Wimbledona, u subotu lovi osmi Grand Slam naslov

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u finale Wimbledona u konkurenciji parova zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. U polufinalnom susretu bili su bolji od njemačkog dvojca Kevina Krawietza i Tima Puetza rezultatom 7:6 (8), 6:2.

Paviću će to biti peto finale na travi All England Cluba, a ujedno će imati priliku osvojiti svoj drugi naslov na najprestižnijem svjetskom teniskom turniru. Prvi je osvojio 2021. godine kada je igrao u paru s Nikolom Mektićem.

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Do pobjede nad Nijemcima hrvatsko-salvadorska kombinacija stigla je nakon vrlo neizvjesnog prvog seta. Budući da nije bilo izgubljenog servisa, odluka je pala u tie-breaku. Pavić i Arevalo rano su poveli 4:0, potom dopustili suparnicima šest uzastopnih poena, ali su spasili tri set-lopte i iskoristili drugu priliku za osvajanje prve dionice meča.

Drugi set protekao je u znaku Pavića i Arevala. Nakon izjednačenja na 2:2 osvojili su četiri gema zaredom i bez većih problema zaključili susret, prekinuvši pritom niz od četiri uzastopna poraza protiv Krawietza i Puetza.

Bit će to drugo zajedničko Grand Slam finale za Pavića i Arevala, nakon što su prošle godine zajedno osvojili Roland Garros, a prvo na terenima Wimbledona.

Hrvatski tenisač u subotu će loviti osmi Grand Slam trofej u karijeri. Dosad je osvojio četiri naslova u muškim parovima, po jedan na svakom od četiri najveća turnira, te još tri u konkurenciji mješovitih parova.

U finalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja između prvih nositelja Harrija Heliovaare i Henryja Pattena te australsko-američkog para Thanasi Kokkinakis – Aleksandar Kovačević.