Novi partner Mate Pavića ima životnu priču kakva se rijetko viđa u profesionalnom sportu. Hrvatski tenisač od sljedeće će sezone igrati s Nijemcem Kevinom Krawietzom, koji je tijekom pandemije koronavirusa, dok je teniska sezona bila zaustavljena, radio u Lidlu za 450 eura mjesečno. Do sada je Pavić bio u paru s Marcelom Arevalom.

U proljeće 2020. godine Krawietz je već imao osvojen Roland Garros iz 2019. s Andreasom Miesom i bio 13. igrač svijeta u parovima. Ipak, odlučio je iskoristiti vrijeme bez turnira za iskustvo izvan sporta. U münchenskoj trgovini slagao je robu na police, razvrstavao kutije, dezinficirao kolica i radio na ulazu, a pritom je tri puta tjedno trenirao, piše 24sata.

"Već nekoliko tjedana radim u diskontnoj trgovini za 450 eura", rekao je u travnju 2020. za Spiegel.

"Imam sreću što svoj hobi mogu pretvoriti u posao", dodao je Nijemac, koji je godinu dana poslije za Focus otkrio da je posao dobio preko poznanstva s jednom od menadžerica Lidla. Želio je pomoći sektoru kojem je nedostajalo radnika, a iskustvo mu je pomoglo da ostane čvrsto na zemlji.

Na teniskim terenima ubrzo je nastavio nizati uspjehe. Već u listopadu 2020. s Miesom je obranio naslov na Roland Garrosu.

Pavić i Krawietz dogovorili su suradnju u rujnu u Halleu, nekoliko sati nakon što su bili suparnici u Davis Cupu. Nijemac i Tim Pütz tada su svladali Pavića i Nikolu Mektića sa 7-5, 6-2.

Krawietz i Pütz pobijedili su Pavića i Arevala i u četvrtfinalu US Opena, a slavili su protiv njih i u finalu završnog ATP turnira u Torinu 2024. godine (7-6, 7-6), postavši prvi njemački par s tim naslovom.

Njihova suradnja završila je nakon gotovo četiri godine jer Pütz planira smanjiti broj turnira i ne igrati cijelu sezonu. Krawietz je tako novog stalnog partnera pronašao u Paviću. Hrvatski tenisač i Arevalo zajedno su osvojili Roland Garros 2024., stigli do prvog mjesta ATP ljestvice parova, igrali finale Wimbledona te 2026. osvojili turnir u Queen'su.

Promjene u parovima neće se zaustaviti na ovom tandemu. Arevalo bi trebao zaigrati s Talijanom Andreom Vavassorijem, Henry Patten s Nealom Skupskim, Harri Heliövaara s Julianom Cashom, a Christian Harrison s Lloydom Glasspoolom. Simone Bolelli započet će suradnju s Manuelom Guinardom.