Mate Pavić i Marcelo Arevalo poraženi u finalu Mastersa u Monte Carlu

U finalu ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu Pavić i Arevalo su izgubili od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza. Konačan rezultat bio je 4-6, 6-2, 10-8 u korist njemačke kombinacije.

Odluka o pobjednicima pala je u Champions tie-breaku u kojem je njemačka kombinacija povela s 8-5, Pavić i Arevalo uspjeli su poravnati na 8-8 da bi nakon toga njihovi suparnici s dva nova poena došli do naslova i šeste pobjede u njihovom osmom međusobnom susretu.

Pavić tako ostaje na 42 ATP naslova u 77 odigranih finala u parovima, piše tportal.