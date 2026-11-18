Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora Marcelo Arevalo osigurali su nastup u polufinalu završnog ATP turnira u Torinu. Nakon dvije pobjede u skupini Todd Woodbridge, hrvatsko-salvadorski dvojac već je potvrdio prvo mjesto, pa će posljednji susret grupne faze odigrati bez rezultatskog pritiska.

Pavić i Arevalo tako su napravili važan korak prema osvajanju prestižnog naslova na turniru koji okuplja najbolje svjetske teniske parove.

Velika pobjeda protiv najboljeg para svijeta

Ključan korak prema polufinalu Pavić i Arevalo napravili su pobjedom protiv finsko-britanske kombinacije Harrija Heliovaare i Henryja Pattena, najboljeg svjetskog para u 2026. godini.

U neizvjesnom susretu hrvatsko-salvadorski dvojac slavio je rezultatom 6:7 (5), 6:3, 10:4.

Nakon izgubljenog prvog seta Pavić i Arevalo podigli su razinu igre, osvojili drugi set i potom uvjerljivo odigrali odlučujući produženi tie-break, u kojem su suparnicima prepustili samo četiri poena.

Time su ostvarili drugu pobjedu u skupini i dodatno učvrstili svoju poziciju u borbi za završnicu turnira.

Francuzi im osigurali prvo mjesto u skupini

Konačan rasplet skupine postao je poznat nakon drugog susreta dana, u kojem su Francuzi Theo Arribage i Albano Olivetti pobijedili brazilski par Orlando Luz – Rafael Matos rezultatom 6:4, 7:6 (4).

Takav ishod išao je u prilog Paviću i Arevalu, koji su s dvije pobjede i bez poraza postali nedostižni na vrhu ljestvice.

Heliovaara i Patten te Arribage i Olivetti imaju po jednu pobjedu i jedan poraz, dok su Luz i Matos izgubili oba dosadašnja susreta te više nemaju izgleda za plasman među četiri najbolja para turnira.

Posljednji susret donosi 200 bodova i gotovo 100.000 dolara

Iako su već osigurali polufinale, Pavić i Arevalo u četvrtak će ponovno izaći na teren. U posljednjem kolu skupine očekuje ih dvoboj protiv Brazilaca Luza i Matosa.

Rezultat tog susreta neće utjecati na njihov plasman jer su već osigurali prvo mjesto, no pobjeda bi im donijela dodatnih 200 ATP bodova i novčanu nagradu od 96.600 američkih dolara.

Bit će to ujedno prilika da grupnu fazu završe s maksimalnim učinkom i u dobrom raspoloženju dočekaju polufinalni dvoboj.

Borba za drugo mjesto još je otvorena

Dok su Pavić i Arevalo već sigurni sudionici polufinala, preostalo mjesto iz skupine Todd Woodbridge odlučit će izravni dvoboj između Heliovaare i Pattena te Arribagea i Olivettija.

Oba para imaju jednak omjer pobjeda i poraza, pa će njihov međusobni susret odlučiti tko će se pridružiti hrvatsko-salvadorskoj kombinaciji u završnici natjecanja.

Pavić i Arevalo, s druge strane, mogu se potpuno usredotočiti na nastavak turnira i borbu za naslov na jednom od najvažnijih događaja teniske sezone.