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Mate Lončar oprostio se od Miše Kovača: Objavio fotografiju s dvije legende koje su obilježile Hajduk i Dalmaciju

Mate, dokazani hajdukovac, s dvije legende itekako vezane za splitske Bijele
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Svi žale za Matom Mišom Kovačem, izražavaju sućut, objavljuju zajedničke fotografije, bude sjećanja na zajedničke dane. I svjetski globtroter, Imoćanin Mate Lončar Biljarist, objavio je, kao i mnogi, na svom Instagram profilu fotografiju s Mišom Kovačem.

A pamtimo Matu kao neizostavnog posjetitelja Mišinih koncerata, još osamdesetih godina, diljem Hrvatske pa i dijaspore.

Na slici su Mate Lončar, Mišo Kovač i Blaž Slišković. Mate, dokazani hajdukovac, s dvije legende itekako vezane za splitske Bijele.

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