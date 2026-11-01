Mate Lončar oprostio se od Miše Kovača: Objavio fotografiju s dvije legende koje su obilježile Hajduk i Dalmaciju

Svi žale za Matom Mišom Kovačem, izražavaju sućut, objavljuju zajedničke fotografije, bude sjećanja na zajedničke dane. I svjetski globtroter, Imoćanin Mate Lončar Biljarist, objavio je, kao i mnogi, na svom Instagram profilu fotografiju s Mišom Kovačem.

A pamtimo Matu kao neizostavnog posjetitelja Mišinih koncerata, još osamdesetih godina, diljem Hrvatske pa i dijaspore.

Na slici su Mate Lončar, Mišo Kovač i Blaž Slišković. Mate, dokazani hajdukovac, s dvije legende itekako vezane za splitske Bijele.