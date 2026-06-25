Mate Bulić objavio video. Ljudi se zabrinuli: "Ne prepoznah čovjeka"

Pjevač Mate Bulić ponovno se obratio svojim obožavateljima, ovoga puta kroz videoporuku objavljenu na TikToku na profilu Udruge građana "6 sela Orguz".

Popularni "kralj dijaspore" pozvao je publiku da krajem srpnja i početkom kolovoza posjeti tradicionalni malonogometni turnir i pučku feštu u Orguzu, gdje će se i sam družiti s posjetiteljima te nastupiti.

Video je u kratkom vremenu privukao velik broj pregleda, no najveću pozornost nisu izazvale najave događaja, već Bulićev izgled.

Brojni komentari zabrinutih pratitelja

U opuštenoj videoporuci pjevač je nasmiješen pozvao sve ljubitelje dobre zabave da dođu u Orguz i provedu večer uz sport, glazbu i druženje. Ipak, pratitelji su u komentarima uglavnom pisali o njegovu zdravstvenom stanju, ističući kako izgleda znatno mršavije nego prije.

Mnogi su mu uputili riječi podrške i poželjeli brz oporavak.

"Nisam ga odmah prepoznao", "Mate, zdravlje ti želim", "Sretno, ljudino, drži se", "Neprepoznatljiv", "Baš mi je žao vidjeti ga ovako. Neka mu Bog da snage i zdravlja", "Dušo draga, Bog ti dao zdravlja da nam još dugo poživiš" te "Mate, jesi li to ti?" samo su neki od brojnih komentara ispod objavljenog videa.

Podsjetimo, Mate Bulić posljednjih se godina suočavao sa zdravstvenim problemima, zbog kojih je na neko vrijeme bio prisiljen povući se s glazbene scene. Unatoč tome, postupno se vraća nastupima i druženjima s publikom, a njegova posljednja objava još je jednom pokazala koliko obožavatelji prate njegovo zdravstveno stanje i žele mu uspješan oporavak.