Matanović: "Ovo će danas jako boljeti, ali moramo dalje"

Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u ludoj utakmici izgubila od Portugala. U posljednjim je sekundama poništen Gvardiolov zgoditak, treći takav na utakmici, pa smo se s 1:2 oprostili od natjecanja.

Igor Matanović je nakon utakmice rekao: "Teško je išta reći nakon ovakve utakmice, ali tri puta da sudiš onakve situacije, penal, ofsajd… Nismo imali sreće danas. Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Ovo će danas jako boljeti, ali moramo dalje, moramo misliti na Europsko prvenstvo", kazao je Matanović.

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