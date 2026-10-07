Matanović nakon poraza: "Mislim da moramo znati, i to smo pokazali, da Hrvatska nije kao klub"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Na novinarska je pitanja o utakmici odgovarao napadač Vatrenih Igor Matanović.

Komentar utakmice?

Da, evo, mislim na kraju da je to bilo da ja nisam zabio tu šansu. Jako mi je žao, jako se loše osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo danas doživjeli, ali na kraju, ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce. Pokazali smo srce danas i jako smo ponosni na to. Ali meni je jako, jako žao da sam to promašio danas i zato što smo puno više zaslužili, mislim, to lice što smo danas pokazali.

Kojih pozitivnih stvari, po Vama, potpuno nova Hrvatska ima u odnosu na utakmicu s Engleskom? Što se dogodilo u vašim glavama?

Mislim da smo puno pričali, u našoj grupi imali smo dosta sastanaka i puno smo morali pričati zato što puno je bilo puno loših stvari. Mislim da moramo znati, i to smo danas pokazali, da Hrvatska nije kao klub. Tu je nešto jako posebno ovdje igrati, nositi taj dres i mislim da je svatko tko je danas igrao to je pokazao.

Šteta isključenja Perišića jer proti svjetskih prvaka bilo bi dobro i lijepo da smo ostali neodlučeni?

Da, naravno da su emocije u toj utakmici... Ne znam, danas je sudac 50-50 duele svirao za njih, ali to je nogomet, ne smijemo na to gledati na kraju. Moram ja na sebe gledati, ja moram na moju šancu gledati i ako zabijem za 2:0, onda mislim da ćemo to i pobijediti.

Imate na čemu graditi dalje?

Da.

Što vam je rekao trener?

Da je ponosan na nas, da smo pokazali drugo lice i to je što očekuje svaki put od nas. Nije da je ovo sad jedna stvar i jedan put, znači sljedeći put kad smo opet tu, da dajemo još više od sebe.

Kako ste kliknuli s njime?

Ja mislim da od svakoga ima podršku. Jako je dobar čovjek, ali naravno mora biti dobar izbornik, dobar trener. Mislim da je najbitnije da dobiješ igrača, da idu za njega na teren i daje sve od sebe. Mislim da je to uspio danas i to moramo sad ovako nastaviti.

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