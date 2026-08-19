Masovno se dijeli snimka nastupa stara 43 godine: Kad je Miki zapjevao "Ludo more", Splićani su ga zauvijek prihvatili

Dovoljno je nekoliko taktova i – povratak u Split 1983. godine.

Na Facebook stranici Žrnovnica.hr objavljena je arhivska snimka Mikija Jevremovića i njegove izvedbe pjesme „Ludo more“ na Splitskom festivalu, uz jednostavan podsjetnik na vrijeme kada su festivalske pjesme preko noći postajale evergreeni. Radi se o videu iz arhive Marka Marina.

„Ludo more“ prvi je put izvedeno upravo na Splitskom festivalu 1983., a Jevremovićeva interpretacija ostala je jedna od pjesama po kojima ga publika na ovim prostorima pamti. U arhivskom tekstu Dalmacije Danas o povijesti Splitskog festivala navodi se da je Jevremović sa skladbom Nikice Kalogjere osvojio treće mjesto, odnosno „broncu“ Splita '83.

Split ga je posebno volio

Miodrag Miki Jevremović bio je jedna od velikih zvijezda zabavne glazbe bivše države, ali je sa Splitom imao poseban odnos.

U Split se rado vraćao, a upravo su njegovi nastupi na Splitskom festivalu ostali među upečatljivijim dijelovima njegove više od pola stoljeća duge karijere. Među pjesmama po kojima ga publika i danas pamti upravo je „Ludo more“. Jevremović je preminuo 2017. godine u 76. godini.

Pjesma je 1983. objavljena i na singlu, a podatak o originalnom izdanju iz te godine i danas se nalazi u digitalnim glazbenim katalozima.

Pjesma koja nije ostala zarobljena u 1983.

I upravo je to možda najbolji test dobre pjesme.

Promijenile su se generacije, moda, festivali, televizija i način na koji slušamo glazbu, ali „Ludo more“ nije ostalo samo uspomena na jedno festivalsko ljeto.

Više od četiri desetljeća poslije snimka ponovno kruži društvenim mrežama i vraća u vrijeme kada je pozornica Splitskog festivala bila jedno od najvažnijih mjesta domaće zabavne glazbe.

A Miki?

Sudeći prema reakcijama koje njegove stare izvedbe i danas izazivaju, Split ga nije zaboravio.