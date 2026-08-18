Masovni napad dronovima na Moskvu: Eksplozije odjekivale gradovima, pogođeno i skladište „ruskog Amazona“

Ukrajinske snage tijekom noći izvele su veliki napad bespilotnim letjelicama na Moskvu i širu moskovsku regiju, a prema informacijama koje prenose ruski Telegram kanali, oštećeno je i skladište kompanije Wildberries, najveće ruske internetske trgovine.

Kako piše The Kyiv Independent, pozivajući se na dostupne izvještaje s terena, riječ je o nastavku ukrajinskih udara na objekte povezane s ovom kompanijom.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin tvrdi da je ruska protuzračna obrana iznad šireg područja glavnog grada oborila najmanje 197 ukrajinskih dronova. Neslužbeni izvori navode znatno veću brojku te tvrde da je prema moskovskoj regiji poslano više od 600 bespilotnih letjelica.

Požari i eksplozije u okolici Moskve

Informacije s društvenih mreža govore i o incidentima na nekoliko lokacija. Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus objavio je da je tijekom djelovanja ruske protuzračne obrane pogođena stambena zgrada u Pavlovskom Posadu, oko 67 kilometara od Moskve. Na krovu objekta navodno je izbio požar.

Požari su prijavljeni i u tvornici aluminija u Moskovskoj oblasti te na obiteljskoj kući u Ljuberciju, nedaleko od ruske prijestolnice.

Društvenim mrežama proširile su se i snimke iz Staraje Kupavne, dvadesetak kilometara istočno od Moskve. Na njima se vide ljudi i vozila na ulicama dok se u pozadini čuju snažne eksplozije.

Razmjeri eventualne štete još nisu u potpunosti poznati. The Kyiv Independent pritom naglašava da nije mogao neovisno potvrditi pojedina izvješća s terena, kao ni sve navode ruskih vlasti.

Complete chaos in Moscow...

Stop war Putin! pic.twitter.com/WYHpxPYfqF — Kvist (@kvistp) August 18, 2026

Novi udar nakon samo dva dana

Najnoviji napad uslijedio je samo dva dana nakon velikog udara dronovima izvedenog 16. kolovoza na moskovsku regiju. I tada je među pogođenim objektima bilo skladište Wildberriesa.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane potvrdilo je raniji napad, navodeći da je riječ o najvećem skladišnom objektu kompanije, površine oko 250 tisuća četvornih metara.

Napadi bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija posljednjih su mjeseci sve učestaliji. Ukrajina takvim operacijama nastoji pogoditi infrastrukturu i kapacitete koje smatra važnima za nastavak ruskih ratnih operacija.

Zašto se spominje Wildberries?

Wildberries je jedna od najvećih kompanija za internetsku trgovinu u Rusiji, zbog čega ga se često opisuje kao „ruski Amazon“.

Na njegovoj platformi dostupna je i vojna oprema, uključujući dijelove za bespilotne letjelice i pancirne prsluke. Europska unija u srpnju je sankcionirala bankarski dio kompanije zbog, kako je navedeno, financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.

Wildberries istodobno ima značajnu ulogu u ruskoj internetskoj trgovini i svakodnevnoj opskrbi stanovništva, zbog čega napadi na njegove velike logističke objekte mogu imati posljedice i izvan vojnog sektora.