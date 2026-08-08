MASOVNA TUČNJAVA Žestoki sukob BBB-a i Torcide na aerodromu: Jedan mladić ostao nepomično ležati

Žestok obračun između dvije navijačke skupine dogodio se u zračnoj luci Franjo Tuđman, doznaje Nacional.

Prema neslužbemim informacijama, riječ je o žestokom sukobu Bad Blue Boysa, navijača Dinama, i Torcide, navijača Hajduka.

Skupina mladića, za koju se pretpostavlja da su BBB-i, dočekala je u zračnoj luci navijače Hajduka, koji su se vraćali iz Litve.

Jedan mladić, kako se vidi na snimci, ostao je nepomično ležati, te ga je jedan iz skupine, rukama odvukao.

Nažalost, policije nije bilo nigdje. Video pogledajte OVDJE.

XX.08.2026🇭🇷Fight Hajduk Split vs Dinamo Zagreb at airport, video from fight only here: https://t.co/E03AW8Zwww All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DF3yRM2GAi — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 8, 2026