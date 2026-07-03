Masovna tučnjava u Vodicama: Trojica maloljetnika završila u pritvoru, jedan vršnjak teško ozlijeđen

​Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Sudjelovanje u tučnjavi“ i „Teška tjelesna ozljeda“.

U srijedu, 1. srpnja, oko pola sata nakon ponoći, u Vodicama u Ulici Dulcin, trojica maloljetnika tjelesno su napala trojicu maloljetnika i 18-godišnjaka te ih pritom ozlijedila.

U Općoj bolnici u Šibeniku jednom je maloljetniku utvrđena teška tjelesna ozljeda, dok su drugom utvrđene lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teže.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenih maloljetnika podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, i to protiv dvojice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Sudjelovanje u tučnjavi“, a protiv trećeg maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda“, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.