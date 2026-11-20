Saborska zastupnica Ivana Marković objavila je da je uputila dva nova zastupnička pitanja zbog slučaja masovne krađe identiteta građana, među kojima se nalaze i studenti povezani s Pomorskim fakultetom u Splitu.

Kako navodi, obratile su joj se obitelji oštećenih građana, a prema dostupnim medijskim izvještajima slučaj obuhvaća najmanje 69 žrtava i 243 kaznena djela, uz ukupnu štetu veću od 100.000 eura.

Osobni podaci građana, prema njezinim navodima, zlouporabljeni su za sklapanje ugovora s teleoperaterima i kupnju skupocjenih mobilnih uređaja. Pojedini oštećeni za zlouporabu svojih podataka doznali su tek kada su im stigle ovrhe zbog dugovanja za uređaje koje nikada nisu kupili.

Od ministra Fuchsa traži provjeru zaštite podataka studenata

Marković je prvo zastupničko pitanje uputila ministru znanosti, obrazovanja i mladih Radovanu Fuchsu.

Od njega traži da se ispitaju okolnosti moguće zlouporabe osobnih podataka studenata Pomorskog fakulteta u Splitu, kao i način na koji se na toj ustanovi prikupljaju i čuvaju preslike osobnih iskaznica.

Posebno je zanima jesu li sadašnji i bivši studenti obaviješteni o mogućoj ugrozi svojih osobnih podataka.

„Od ministra Radovana Fuchsa zatražila sam da se ispitaju okolnosti moguće zlouporabe osobnih podataka studenata Pomorskog fakulteta u Splitu, način na koji se prikupljaju i čuvaju preslike osobnih iskaznica te jesu li studenti, uključujući bivše, obaviješteni o mogućoj ugrozi svojih podataka”, navela je Marković.

Pritom nije riječ o utvrđenoj odgovornosti Fakulteta, nego o okolnostima za koje zastupnica traži provjeru nadležnih institucija.

Kako su teleoperateri sklapali ugovore bez znanja stvarnih vlasnika podataka?

Drugo zastupničko pitanje Marković je uputila potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću.

Od njega traži odgovore o odgovornosti teleoperatera te pravilima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) koja uređuju sklapanje ugovora na daljinu.

„Kako je moguće da se na temelju tuđih osobnih podataka sklope ugovori i isporuče skupocjeni uređaji, a da stvarni vlasnici tih podataka o tome ništa ne znaju?”, pita Marković.

Smatra da je potrebno izmijeniti pravila provjere identiteta kako bi se spriječile slične zlouporabe, ali i osigurati učinkovitu zaštitu građana koji su zbog krađe identiteta suočeni s neopravdanim ovrhama.

„Ovaj slučaj ne smije završiti samo kaznenim progonom počinitelja”

Saborska zastupnica naglašava da kazneni progon odgovornih osoba ne smije biti jedini rezultat ovog slučaja.

Prema njezinu mišljenju, potrebno je ispitati jesu li institucije koje prikupljaju osobne podatke i teleoperateri koji na temelju njih sklapaju ugovore poduzeli sve potrebne mjere za sprječavanje zlouporaba.

„Ovaj slučaj ne smije završiti samo kaznenim progonom počinitelja. Potrebno je utvrditi jesu li institucije koje prikupljaju osobne podatke te operateri koji na temelju njih sklapaju ugovore učinili sve što su morali kako bi spriječili zlouporabe”, poručila je.

Upozorila je i na pitanje jednakih standarda zaštite osobnih podataka.

„Ne možemo od građana i malih poduzetnika zahtijevati strogo poštovanje GDPR-a, a istodobno ne osigurati jednaku razinu odgovornosti javnih ustanova koje raspolažu velikim bazama osobnih podataka”, istaknula je Marković.

„Kako sustav pronađe adresu za naplatu duga, ali ne provjeri tko kupuje mobitel?”

Na kraju objave Marković je postavila pitanje koje, prema njezinu mišljenju, najbolje pokazuje nelogičnosti sustava.

„I na kraju, kako je moguće da sustav ne uspije provjeriti identitet građanina kada netko u njegovo ime kupuje mobitel, ali bez problema pronađe njegovu stvarnu adresu kada treba naplatiti dug?”, upitala je.

Odgovori nadležnih ministarstava trebali bi razjasniti jesu li postojali propusti u zaštiti osobnih podataka i provjeri identiteta te koje se mjere mogu poduzeti kako bi se građane zaštitilo od sličnih prijevara.

Za oštećene građane posebno je važno pitanje zaštite od naplate dugovanja nastalih na temelju ugovora koje, prema njihovim tvrdnjama, nikada nisu sklopili.