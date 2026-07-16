Masovna bolovanja liječnika i sestara u Splitu, a KBC Zagreb u velikom problemu

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb nedostaje spremačica, a iz Sindikata KBC-a Zagreb upozoravaju da je situacija postala neodrživa. Tvrde kako se na natječaje gotovo nitko ne javlja zbog niskih plaća i sve većeg opterećenja zaposlenica, dok iz bolnice poručuju da će, kako bi popunili radna mjesta, predložiti snižavanje uvjeta za zapošljavanje, odnosno ukidanje obveze završene osnovne škole, piše RTL.

Sindikat je Upravi KBC-a dao rok od 24 sata za sastanak na kojem očekuje konkretna rješenja.

"Plaće su male, njihovo radno i psihičko opterećenje je sve veće i veće. Postojeće spremačice doista pate jer rade prezahtjevno i pokrivaju prevelike kvadrature prostora", upozorila je predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić.

U KBC-u Zagreb trenutno je zaposleno 203 spremačice koje rade na najzahtjevnijim bolničkim odjelima, poput operacijskih sala i jedinica intenzivnog liječenja.

"To su operacijske sale i intenzivne njege gdje se zbrinjavaju najteži bolesnici. Tu nam je najvažnije spriječiti bolničke infekcije. Mene ne zanima je li moj ured pospremljen, ali mi je važno da intenzivna bude čista", rekao je zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak.

Na ostalim lokacijama čišćenje obavljaju djelatnici vanjskih tvrtki.

Sindikat upozorava na niske plaće, Uprava iznosi drukčije podatke

Sindikat tvrdi da su upravo niske plaće jedan od glavnih razloga zbog kojih se radnici ne odlučuju za ovaj posao.

"Osnovna bruto plaća iznosi oko 1100 eura, odnosno oko 850 eura neto. Da bi povećale primanja, spremačice rade velik broj prekovremenih sati, u smjenama i turnusima", kaže Leontić.

Iz Uprave KBC-a navode drukčije podatke.

"Isplaćujemo najveću moguću plaću prema važećoj uredbi, koja nije u nadležnosti bolnice nego države. Prosječna neto isplaćena plaća ove godine iznosila je 1235 eura", istaknuo je Novak.

Na pitanje o mogućem povećanju plaća i izmjeni koeficijenata za spremačice, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da postoji prostor za razgovor.

"Potrebno je razmotriti reviziju koeficijenata, odnosno povećanje plaća i materijalnih prava. Moguće je razmotriti njihovu korekciju", poručio je ministar.

U godinu dana raspisano 15 natječaja

U KBC-u Zagreb navode da su tijekom godine raspisali 15 natječaja, na kojima su tražili po 20 spremačica, no ukupno se prijavilo tek deset kandidata.

Zbog kroničnog nedostatka radnika predlažu snižavanje uvjeta za zapošljavanje.

"Predlažemo da završena osnovna škola više ne bude uvjet jer se javilo tek nekoliko osoba koje je nemaju. Neki je nisu završili, a neki ne mogu pribaviti potvrdu o završenom obrazovanju", rekao je Novak.

Prema podacima koje su na upit RTL-a Danas dostavili ostali klinički bolnički centri, KBC Sestre milosrdnice ima 380 zaposlenih spremačica, KBC Split 352, KBC Rijeka 355, a i KBC Osijek čišćenje organizira isključivo vlastitim zaposlenicima.

To znači da je KBC Zagreb jedini klinički bolnički centar u Hrvatskoj koji dio poslova čišćenja obavlja putem vanjskih servisa. Sindikat je upravi bolnice dao rok od 24 sata da sjedne za stol i započne rješavanje problema nedostatka spremačica.

Epidemija bolovanja u Splitu

U Splitu pak problem zbog masovnih bolovanja svih djelatnika. Samo u lipnju na bolovanju je bilo više od tisuću zaposlenih.

Prema podacima HZZO-a, u tom je mjesecu, gotovo svaki četvrti djelatnik KBC-a Split bio na bolovanju, bilo dugotrajnijem ili kraćem od nekoliko dana.

Odnosno 25 posto svih zaposlenih. Najviše medicinskih sestara - 420, i čak 177 liječnika, od ukupno 1027 djelatnika na bolovanju.