Masline ove godine odlično rodile, ali cijene ulja i dalje šokiraju: Litra bi mogla koštati i više od 35 eura!

Nakon što je lani ubrano čak 38 posto manje, nakon što smo po prvi put više uvezli maslinova ulja nego ga proizveli - ove godine preokret. Bit će ulja. I to dosta.

Oblica, poznata kao najzastupljenija domaća sorta, rađa izdašno svake dvije godine i ova joj je ona bolje rodna. Maslinari u Pirovcu zadovoljni su i kvalitetom maslina, piše Nikolina Radić za Net.hr.

"Pošto smo imali velike temperaturi ovog lita, nije bilo nametnika, naše ulje koje se sad nalazi u maslini je vrlo, vrlo kvalitetno. Očekivan pikantnost malo manju..ali gorčina, u stvari ona će biti vrhunska", kaže Đani Lazar iz Pirovca.

"Ove godine je čak bolji urod nego lani. Očekujemo 20 posto veći urod... Krenemo u nekom terminu između 10. 10. i 15. 10. Poberemo 500-600 kg, odradimo u uljari, vidimo koji je radman", kaže Ivan Jelušić.

Kretanje u berbu savjetuje i stručnjak za maslinarstvo jer bi čekanje dalo priliku maslinovoj mušici da se razvije. Do sada nije bilo opasnosti od mušice zbog visokih dnevnih temperatura.

"Tko ranije bere... taj će količinski dobit manje ulja, ali kvalitetnijeg ulja. Ako kasnije bere one crne, taj će dobit količinski više, ali kvalitetom slabije", objasnio je umirovljeni agronom Davorin Pamić. Dugotrajna suša smežurala je plodove gotovo do opadanja, ali ih je onda rujanska kiša oporavila. Sada su lijepi, ali nije sve u njima ulje, nego dobrim dijelom i voda.

Kada nema maslina, logično je da nema ni maslinova ulja. Međutim, nekada i kada ima maslina, ipak nema dovoljno ulja. Kako to? Zapravo stvar je u randmanu. Što je to taj famozni randman?

"Randman je postotak od ulja. Znači, ako imate 100 kili maslina, randman od 12 posto a je 12 litara maslinovog ulja. U stvari 12 kili, randman se računa u kilima", objasnio je Đani. Uobičajen randman u ranim berbama na području Pirovca je od 12 do 15 posto. Bez obzira koliki je postotak ulja u njima, dobile su značajno na kilaži.

"To pogoduje prerađivačima maslina koji naplaćuju preradu po kili. I tako da su ti randmani ove godine... relativno manji, ko dobije 10-14 posto odlično, ali često puta je to i ispod 10 posto, međutim to je ulje apsolutno zdravo", kaže Pamić.

Iako je prije dvije godine ostvarila rekordnu domaću proizvodnju od oko 63 tisuće hektolitara, Hrvatska je lani, prema podacima Državnog zavoda za statistiku po prvi put uvezla više ulja nego ga je proizvela, a proizvela je oko 46 tisuća hekotolitara. Potrošnja nam je i dalje niska.

Manja proizvodnja, veća cijena

"Jedan do dva kilograma po glavi stanovnika, a jedni Grci 24, Talijani 20, Španjolci isto 20. I ako tamo podbaci, onda je problem", dodaje Pamić.

Zato su od suše strepili i Grci i Španjolci jer bi manja proizvodnja značila i rast cijena ulja. Je li ta mogućnost otklonjena za ovu godinu?

"Ja uopće ne vidim razlog da ove godine raste cijena. Masline su rodile odlično, pogotovo oblica u ovom području šibenjskom, zadarskom, koliko sam obašao", kaže Ivan Jelušić.

"Nedavno sam slušao Istrane, u njihovin komentarima maslinovog ulja, oni spominju čak od 35 eura pa nadalje. Po meni je to možda čak malo i s obzirom na cijene u Grčkoj i Španjolskoj, malo je pretjerano", kaže Đani Lazar i dodaje da prodaje litru za 25 eura.