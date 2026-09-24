Maslinari, prijave su otvorene: Kreće izobrazba za sigurnu uporabu pesticida, evo detalja

Udruga maslinaraorganizira i potiče sudjelovanje maslinara u osnovnoj i dopunskoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida, s ciljem podizanja razine znanja i odgovornosti pri zaštiti maslina, očuvanju zdravlja ljudi te zaštiti prirodnih resursa.

Izobrazbu provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a prema obavijesti Udruge, edukacija je besplatna, ovisno o broju prijavljenih nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Od pravilnog doziranja do integrirane zaštite maslina

Program je namijenjen maslinarima koji žele steći ili obnoviti potrebna znanja o pravilnoj i odgovornoj primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Posebna pozornost bit će posvećena pravilnom izboru sredstava, doziranju i načinu primjene, vremenu tretiranja te sprječavanju prekomjerne uporabe pesticida i poštivanju propisanih karenci i mjera zaštite.

Maslinari će se upoznati i s načelima integrirane zaštite bilja, praćenjem pojave štetnika i bolesti te primjenom preventivnih i drugih nekemijskih mjera zaštite.

Naglasak je i na smanjenju nepotrebne uporabe pesticida, zaštiti korisnih organizama, očuvanju bioraznolikosti, tla i voda te smanjivanju mogućeg utjecaja sredstava za zaštitu bilja na okoliš.

Prijave do 4. listopada

Zainteresirani se mogu prijaviti predsjedniku Udruge Milanu Amižiću na broj mobitela 098 231 593, najkasnije do 4. listopada 2026. godine.

Prilikom prijave potrebno je navesti radi li se o osnovnoj ili dopunskoj izobrazbi. Ako prijavitelj ima registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, potrebno je navesti i naziv OPG-a te broj registra.

Osnovna izobrazba traje najmanje 15 nastavnih sati, dok dopunska traje najmanje pet nastavnih sati. Jedan nastavni sat traje 45 minuta, što znači da osnovni program obuhvaća najmanje 11 sati i 15 minuta stvarnog vremena, a dopunski najmanje tri sata i 45 minuta.

Potvrda potrebna za kupnju sredstava za zaštitu bilja

Po završetku osnovne ili dopunske izobrazbe polaznici dobivaju potvrdu koja im omogućuje nesmetanu kupnju sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim ljekarnama diljem Hrvatske.

O točnom terminu početka izobrazbe prijavljeni će biti naknadno obaviješteni.

Iz Udruge „Oblica“ ističu kako kontinuirana edukacija maslinara pridonosi modernijem i održivijem maslinarstvu, očuvanju tradicionalnog krajolika te dugoročnoj zaštiti prirodnih resursa Žrnovnice, okolnih mjesta i Dalmacije.