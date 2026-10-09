Maslina sada intenzivno nakuplja ulje: Što može pomoći plodu u završnoj fazi dozrijevanja

Nakon dugog i toplog ljeta stanje vode u tlu, opterećenje stabla rodom i njegova opskrbljenost hranivima mogu utjecati na završni razvoj plodova. No pokušaji da se u posljednji trenutak „poveća randman“ zahtijevaju oprez.

Kako se približava dozrijevanje, metabolizam ploda masline postupno se mijenja. Nakupljanje ulja počinje već nakon faze otvrdnjavanja koštice i nastavlja se tijekom razvoja ploda, a kod mnogih sorata usporava kako se približava puna zrelost. Promjena boje pokožice iz zelene prema ljubičastoj i crnoj vidljivi je znak dozrijevanja, ali sama boja nije precizan pokazatelj koliko se ulja nalazi u plodu, piše Maslinar.

Zato ono što maslinar vidi izvana nije uvijek isto što se događa unutar ploda.

Voda je važna i nakon ljeta

Maslina je poznata po sposobnosti preživljavanja suše, ali preživjeti i ostvariti dobar prinos nisu ista stvar.

Dugotrajan nedostatak vode može ograničiti rast ploda i nakupljanje ulja. To je osobito važno nakon ljeta obilježenog visokim temperaturama i dugim razdobljima bez značajnijih oborina.

Istraživanja pokazuju da dostupnost vode snažno utječe na veličinu plodova. Navodnjavanje u kasnijim fazama razvoja uglavnom povećava veličinu stanica ploda, pa se može povećati i njegova masa.

I hrvatska istraživanja provedena na Oblici uzgojenoj na izrazito kamenitom i suhom krškom tlu pokazala su da je u sušnoj godini navodnjavanje povećalo masu i veličinu plodova te prinos ulja. Međutim, istodobno se smanjio sadržaj fenolnih spojeva, a ulja su bila blaža po gorčini i pikantnosti.

Drugim riječima, više vode ne znači automatski i kvalitetnije ulje.

Smežurani plod može ponovno nabubriti

Nakon dugotrajne suše maslinari često vide smežurane plodove koji nakon prve ozbiljnije kiše ponovno postaju puni i čvrsti.

Dio tog povećanja mase jednostavno je posljedica ponovnog ulaska vode u plod. Zato se nakon obilnije kiše može dogoditi da masline izgledaju znatno krupnije, ali to ne znači da se u jednakoj mjeri povećala i količina ulja.

Upravo zato randman u uljari izražen na svježu masu ploda može nakon kiše pasti: plod sadrži više vode, pa je udio ulja u kilogramu svježih maslina relativno manji. To ne mora značiti da je maslina „izgubila“ ulje.

Jedna od čestih zabluda jest da veliki plod nužno znači i više ulja.

Istraživanja na različitim sortama pokazala su da veličina ploda i koncentracija ulja u mesu nisu tako jednostavno povezane. Veliki plod u pravilu ima više mesa u odnosu na košticu, pa pojedina maslina može sadržavati veću ukupnu količinu ulja, ali postotak ulja u mesu ne mora biti veći.

Važno je i koliko je stablo opterećeno rodom.

Kod stabala s vrlo velikim brojem plodova pojedinačni plodovi obično ostaju sitniji jer se raspoloživi resursi raspodjeljuju na veći broj maslina. Istraživanja na Arbequini pokazala su da je opterećenje stabla jasno utjecalo na masu plodova i ukupni prinos ulja, ali mnogo manje na samu koncentraciju ulja u plodu.

Može li sada pomoći prihrana?

Talijanski stručni portal l’OlivoNews u ovoj fazi razvoja posebno ističe važnost kalija, fosfora, kalcija i magnezija te održavanja aktivne fotosinteze lista.

No u praksi nema univerzalnog recepta.

Ako je maslina tijekom godine pravilno hranjena i nema utvrđen nedostatak pojedinog elementa, dodatna prihrana nekoliko tjedana prije berbe neće čudesno povećati količinu ulja.

Gnojidbu treba prilagoditi stanju tla i biljke, opterećenju stabla rodom, sorti te dosadašnjoj gnojidbi. Posebno treba biti oprezan s nepotrebnim dodavanjem dušika pred berbu.

Folijarna prihrana može imati smisla ondje gdje postoji stvarna potreba i gdje list još aktivno funkcionira, ali ne može nadoknaditi ozbiljan nedostatak vode niti pogreške u hranidbi tijekom cijele vegetacije.

Ne gledajte samo boju ploda

Početak šare, odnosno promjena boje pokožice, koristan je znak ulaska u dozrijevanje, ali nije dovoljan za određivanje najboljeg trenutka berbe.

Dinamika nakupljanja ulja razlikuje se među sortama, a na nju utječu i urod, temperatura, dostupnost vode te položaj i mikroklima maslinika.

Hrvatska istraživanja u Istri također su pokazala da se rast ploda i nakupljanje njegovih sastojaka nastavljaju tijekom jeseni te da dinamika nije jednaka tijekom cijelog razdoblja dozrijevanja.

Zato dvije masline jednake boje, čak i u dva susjedna maslinika, ne moraju biti u potpuno istoj fiziološkoj fazi.

Što sada može učiniti maslinar?

Pred završetak dozrijevanja važnije je sačuvati ono što je stablo tijekom godine stvorilo nego pokušavati naglim intervencijama povećavati prinos.

Vrijedi provjeriti vlagu tla, osobito u maslinicima koji su prošli kroz snažan ljetni vodni stres. Ako postoji mogućnost navodnjavanja, količinu vode treba prilagoditi tlu, sorti i stanju plodova, a ne zalijevati obilno neposredno pred berbu samo radi povećavanja njihove mase.

Treba nastaviti i s praćenjem zdravstvenog stanja plodova, posebno maslinove muhe i bolesti koje mogu narušiti kvalitetu ulja upravo u završnici sezone.

A pri odluci kada krenuti u berbu treba gledati više pokazatelja zajedno: sortu, zdravstveno stanje ploda, stupanj dozrijevanja, očekivanu kvalitetu ulja i dinamiku nakupljanja ulja.

Jer cilj nije dobiti što težu maslinu ni najveći randman pod svaku cijenu. Cilj je ubrati zdrav plod u trenutku kada daje najbolji odnos količine i kvalitete ulja.