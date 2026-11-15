Maskirani napadači upali u svlačionicu usred nogometne utakmice: Mladića tukli teleskopskim palicama po glavi!

U subotu, 14. studenoga oko 15 sati, na prostoru nogometnog igrališta nogometnog kluba u Novakovcu, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice, došlo je do počinjenja kaznenog djela Teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 24-godišnjaka, priopćila je PU varaždinska.

Tom je prilikom više nepoznatih zamaskiranih osoba, ušlo u svlačionicu nogometnog kluba te su fizički napali 24-godišnjaka, izudaravši ga teleskopskim palicama i rukama po glavi i tijelu.

On je uslijed fizičkog napada zadobio površinske ozljede glave te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin.

Operativnim radom na terenu, policijski su službenici uhitili dvije osobe koje se dovode u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te je u tijeku kriminalističko istraživanje nad njima, dok se za ostalim počiniteljima provode intenzivne mjere traganja.