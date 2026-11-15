Maskirani napadači upali u svlačionicu i brutalno pretukli mladog nogometaša: Krv na sve strane, policija traga za šestoricom!

Maskirani napadači upali su u subotu poslijepodne u svlačionicu nogometnog kluba Novakovec kod Varaždina i teleskopskim palicama pretukli 24-godišnjeg igrača. Mladić je zadobio ozljede glave, a policija je uhitila dvije osobe i traga za još šestoricom napadača. Motiv napada nije poznat, no neslužbeno se doznaje da su postojale ranije razmirice, objavio je RTL Danas.

Svjedok: "Pokušao sam ih zaustaviti"

Napad se dogodio oko 15 sati, dok je trajala utakmica. U svlačionici lokalnog kluba i dalje su vidljivi tragovi krvi. Jedan od svjedoka ispričao je što se dogodilo. "Svi su bili fokusirani na utakmicu. Stajao sam kod ulaza i vidio sumnjive osobe kako ulaze i stavljaju maske na glavu. Pokušao sam ih zaustaviti. Mislio sam da idu na WC pa sam krenuo za njima. Unutra sam vidio da su se svi okomili na jednoga. Uopće nisam odmah vidio koga tuku", rekao je svjedok za RTL Danas. Dodao je da su napali i njega kada ih je pokušao spriječiti. "Jedan se okrenuo i udario me u glavu. Pao sam na klupu. Dok sam došao k sebi, oni su već pobjegli van. Vidio sam da je naš zaštitar htio ući, ali su ga poprskali nečim pa se srušio vani. Oni su se razbježali s dva automobila, jedan je otišao lijevo, drugi desno. Ljudi su zapisali tablice i to smo dali policiji", ispričao je.

Igrač pušten kući, policija traga za šestoricom

Policija je izvijestila da je 24-godišnjak zadobio površinske ozljede glave i da mu je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. "Čujem da je dobro. Zbrinut je u bolnici u Varaždinu, ima nekoliko šavova na glavi. Po cijelom tijelu je bio krvav i natučen, ali pušten je iz bolnice i dobro je", kaže svjedok. Policija je uhitila dvije osobe i provodi kriminalističko istraživanje. Intenzivno se traga za još šestoricom počinitelja.

Sumnja na sukob navijačkih skupina

Službeni motiv napada još nije poznat, no neslužbeno se spominje sukob pripadnika navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boysa. Načelnik općine Jalžabet Rajko Solar izjavio je da je šokiran događajem. Solar je rekao da je utakmicu u trenutku napada osiguravalo pet osoba i najavio da će se postrožiti mjere sigurnosti. "Bila je to takva izvanredna situacija da se nitko nije mogao nadati da će se to dogoditi u jednom tako malom mjestu. Ne znamo tko su ti ljudi i koje su im pobude da ovako napadnu dečka", rekao je svjedok i dodao da u Novakovcu nikada prije nije bilo sličnih incidenata. Policijska istraga se nastavlja. O svemu se oglasio i klub. Kažu da događaj nema veze s njima niti s utakmicom.