Župnik župe sv. Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog, vlč. Filip Maršić, ozlijeđen je u napadu nožem koji se dogodio u utorak navečer. Prema informacijama Vrhbosanske nadbiskupije, maskirani napadač zadao mu je sedam površinskih ubodnih rana. Svećenik je uspio pobjeći i potražiti pomoć, a iz župe poručuju da je njegovo zdravstveno stanje stabilno.

Napad se dogodio 17. studenoga, nešto poslije 20 sati, u župnoj kući u Boću. Kako je priopćila Vrhbosanska nadbiskupija, zasad nepoznati maskirani razbojnik nožem je napao župnika Filipa Maršića i nanio mu sedam površinskih ubodnih rana koje, srećom, nisu opasne za život.

Unatoč ozljedama, svećenik se uspio obraniti, izmaknuti napadaču i izaći na cestu, gdje je potražio pomoć. Prevezen je u bolnicu u Brčkom, u kojoj mu je pružena medicinska skrb.

„Hrabro se borio s napadačem”

O dramatičnim trenucima oglasila se i župa sv. Ante Padovanskog, čiji su članovi duboko potreseni događajem.

„Bogu hvala, župnik Filip je pri svijesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana”, naveli su u objavi na Facebooku.

Prema njihovim riječima, župnik je tijekom napada ozlijedio i ruku, no uspio je izbjeći teže posljedice.

„Hrabro se borio s napadačem i, unatoč zadobivenim ubodnim ranama, ozljedi ruke i drugim lakšim ozljedama, uspio je izmaći najgorem scenariju te u takvom stanju izaći na cestu i potražiti pomoć”, poručili su.

Posebnu zahvalnost župa je uputila mladom paru koji se zatekao u blizini i pomogao ozlijeđenom svećeniku.

„Posebnu i neizmjernu zahvalnost upućujemo mladom paru koji se zatekao u blizini – hvala vam od srca što ste imali hrabrosti stati i pomoći našem župniku Filipu, jer bez vaše brze reakcije teško je i zamisliti kakav bi bio ishod”, stoji u objavi.

Župljani su im zahvalili i riječima koje su posebno istaknule međusobno poštovanje i solidarnost.

„Dragi Bog, ili kako bi oni rekli Allah, neka vas nagradi svakim dobrom u vašem životu.”

Zahvalu su uputili i liječnicima te medicinskom osoblju bolnice u Brčkom, kao i svima koji su pritekli u pomoć.

Nadbiskupija traži pronalazak napadača

Napad je osudila i Vrhbosanska nadbiskupija, koja je pozvala nadležne institucije da poduzmu potrebne mjere kako bi počinitelj bio pronađen.

Istodobno su vjernike pozvali na molitvu za ozdravljenje vlč. Maršića te zahvalili medicinskom osoblju i susjedima koji su mu prvi pomogli.

Zbog napada su u župi Boće do daljnjega otkazane sve svete mise. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu za župnikov oporavak, a informacije o njegovu zdravstvenom stanju i nastavku župnih aktivnosti bit će objavljene naknadno.

Okolnosti napada i identitet počinitelja zasad nisu poznati.