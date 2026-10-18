Masivni križ pao sa zida crkve usred mise i usmrtio svećenika, sve se vidjelo u prijenosu uživo

Otac Patricio Alfredo Sánchez Molinari predvodio je liturgijsko slavlje u crkvi Gospe od Neprestane Pomoći (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro). Nesreća se dogodila u 27. minuti mise kada se masivno raspelo, smješteno na zidu iza oltara, iznenada odvojilo od nosača i svom težinom palo na svećenika.

Šok i nevjerica među vjernicima

Snimka koja je ubrzo počela kružiti internetom prikazuje trenutak pada masivnog križa i dramatičnu reakciju zatečenih vjernika koji su u šoku i nevjerici odmah pohitali prema oltaru kako bi pružili pomoć unesrećenom župniku.

Nadbiskupija Guayaquil nedugo potom izdala je službeno priopćenje u kojem je potvrdila smrt svećenika te izrazila duboku sućut obitelji, prijateljima i redovničkoj zajednici redemptorista (Družba Presvetog Otkupitelja), čiji je otac Sánchez Molinari bio dugogodišnji član i župnik.

Istraga o uzrocima pada

Točan razlog pada teškog raspela za sada nije poznat. Službena tijela još uvijek nisu potvrdila je li do odlamanja došlo uslijed dotrajalosti materijala, oštećenja konstrukcije ili neispravnih i popustilih zidnih nosača.

Iz nadbiskupije nije precizirano je li svećenik preminuo na mjestu nesreće ili nakon pružanja liječničke pomoći. Događaj je izazvao val tuge i nevjerice među vjernicima u Ekvadoru i korisnicima društvenih mreža diljem svijeta, piše Fenix Magazin.