Masakr u Krakovu: Napadač ubio šest osoba na glavnom trgu, policija u njegovoj kući pronašla još tri tijela

Poljsku je potresla masovna pucnjava u Krakovu u kojoj je u subotu ubijeno šest osoba, dok je više ljudi ozlijeđeno. Napadač je iz automobila otvorio vatru na prolaznike na glavnom gradskom trgu, jednom od najpoznatijih turističkih odredišta u zemlji. Policija ga je ubrzo ranila i uhitila, a tijekom pretrage njegove kuće pronađena su još tri tijela.

Osumnjičeni je 24-godišnji poljski državljanin, a istražitelji sumnjaju da je mogao biti pod utjecajem krajnje desničarske ideologije.

Pucao iz automobila na prolaznike, među žrtvama i britanski državljanin

Policija je prve dojave o pucnjavi zaprimila u subotu oko 15 sati. Prema dosadašnjim informacijama, napadač je automobilom došao na glavni trg Krakova te počeo nasumično pucati na ljude.

Među šestero poginulih su četiri žene i dvojica muškaraca. Potvrđeno je da je jedna od žrtava britanski državljanin.

U napadu je ozlijeđeno ukupno 17 osoba, uključujući dvojicu policajaca i samog napadača. Među ozlijeđenima su i državljani Austrije, Njemačke, Portugala, Rusije i Velike Britanije.

Svjedoci su opisali prizore panike i bijega s trga koji je inače prepun turista.

Jedan od očevidaca, 67-godišnji Julek, rekao je da je vidio tamni automobil iz kojeg je vozač počeo pucati prema skupini ljudi, nakon čega se udaljio.

„Da smo stigli samo dvije minute ranije, možda bi i nas pogodio”, ispričao je.

Policija je na dojavu reagirala vrlo brzo. Prema riječima ministra unutarnjih poslova Marcina Kierwińskog, policajci su zapucali na napadača samo tri minute nakon što su zaprimili informaciju o pucnjavi.

U kući napadača pronađena još tri tijela

Istraga je dobila dodatni, uznemirujući obrat kada su policijski službenici u kući osumnjičenika u Ostrowiecu Świętokrzyskom, gotovo 200 kilometara sjeverno od Krakova, pronašli tijela još triju osoba.

Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je da su pronađena tijela dviju žena i jednog muškarca.

„Postoje snažne naznake da je riječ o članovima njegove uže obitelji”, izjavio je Tusk tijekom kriznog sastanka.

Zbog mogućih sigurnosnih prijetnji policija je prije ulaska u kuću koristila dron kako bi pregledala unutrašnjost objekta.

„Znamo da bi se u kući mogla nalaziti znatna količina oružja”, upozorio je poljski premijer.

Lokalni mediji izvijestili su da su stanari zgrade u kojoj je osumnjičeni živio evakuirani, a u objekt su ušli pripadnici protuterorističkih postrojbi.

U istragu su uključene i poljska Agencija za unutarnju sigurnost te Vojna protuobavještajna služba.

Napadač imao dozvolu za oružje, sumnja se na ekstremistički motiv

Policija je otkrila i pojedinosti o naoružanju koje je osumnjičeni koristio.

Glasnogovornica lokalne policije Katarzyna Cisło izjavila je da je napadač bio odjeven u odjeću nalik vojnoj te da je koristio oružje vojnog tipa.

U njegovu automobilu pronađene su dodatne količine oružja i streljiva.

Policijski glasnogovornik Andrzej Fijołek potvrdio je za televiziju TVN24 da je napadač koristio pušku AR-15 te da je imao dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja.

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński izjavio je da postoje naznake mogućeg ideološkog motiva.

„Sve upućuje na to da je napadač bio pod utjecajem krajnje desničarske ideologije, što će također biti predmet istrage”, rekao je.

Ipak, policija zasad nije službeno potvrdila motiv napada.

„Jedini poznati počinitelj ovog incidenta nalazi se u policijskom pritvoru”, objavila je poljska policija.

Dvojica policajaca ozlijeđena, za jednog se prikuplja krv

Tijekom intervencije ozlijeđena su i dvojica policijskih službenika.

Prema informacijama poljskih vlasti, obojica su operirana, a njihovo je stanje nakon zahvata opisano kao stabilno.

Poljski vatrogasci uputili su javni apel za darivanje krvi za teško ozlijeđenog policajca Jakuba Kulika.

Napadač je također zadobio teške ozljede u razmjeni vatre s policijom. Nakon više operacija njegovo je stanje opisano kao stabilno, ali vrlo kritično.

Ministar Kierwiński pohvalio je policijske službenike zbog brze reakcije.

„Policija je spriječila mnogo veći masakr koji se inače mogao dogod”, izjavio je.

Poljska proglasila dvodnevnu nacionalnu žalost

Nakon tragedije iz ureda poljskog predsjednika Karola Nawrockog najavljeno je proglašenje nacionalne žalosti za 8. i 9. studenoga.

„Moje su misli sa žrtvama, ozlijeđenima i njihovim obiteljima”, poručio je Nawrocki na društvenoj mreži X.

Izrazi sućuti stižu iz cijele Europe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pucnjavu je nazvao šokantnom te izrazio sućut obiteljima poginulih.

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da je riječ o tragediji čije će se posljedice osjetiti i izvan Poljske.

Istraga o okolnostima napada, mogućem motivu i povezanosti s trima smrtima u kući osumnjičenika nastavlja se.