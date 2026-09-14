Marulić ponovno "oživio" na Šolti: stihovi na trajektu, priče u Nečujmu i pogled na njegov život kakav se rijetko viđa

Šolta i Nečujam proteklog su vikenda ponovno postali pozornica jedne drukčije priče o ocu hrvatske književnosti. Treći Dani Marka Marulića spojili su književnost, glazbu, film, povijest, gastronomiju i umjetnost, a Marulićevo nasljeđe publici su približili daleko izvan uobičajenih školskih i književnih okvira.

Treći Dani Marka Marulića "Neispričana priča – otok Šolta" održani su 12. i 13. rujna u organizaciji Gradske knjižnice Marka Marulića i Turističke zajednice Općine Šolta.

Ovogodišnja manifestacija bila je posvećena otkrivanju manje poznatih dijelova Marulićeva života, prostora u kojima je boravio, ljudi koji su ga nadahnjivali, ali i novim interpretacijama njegova stvaralaštva. A upravo su Šolta i Nečujam, mjesta snažno povezana s Marulićevim životom, poslužili kao idealna kulisa za priču koja je trajala cijeli vikend.

Marulićevi stihovi već na trajektu

Program je počeo i prije dolaska na otok. Na Jadrolinijinu trajektu prema Rogaču putnike je dočekala renesansna glazba u izvedbi kvarteta Bozzotti, dok je glumica Katarina Romac interpretirala stihove iz Marulićeve Judite.

Tako je već samo putovanje prema Šolti postalo dio programa.

Posjetitelji, među kojima je bilo i mnogo djece, mogli su se fotografirati s likom Marka Marulića, dok je u Knjižnici Grohote održana likovna radionica akademskog slikara Marina Baučića, ilustratora slikovnice Marul i Judita autorice Andrijane Grgičević. Djeca su tako Marulića i njegovu Juditu upoznavala na možda najpristupačniji način – kroz vlastitu maštu i kreativnost.

Posebna atmosfera u kući u kojoj je Marulić boravio

Središnji dio manifestacije održan je na mjestu koje cijelom događaju daje posebnu težinu – u obnovljenoj kući don Dujma Balistrilića u Nečujmu, danas poznatoj kao "Kuća Marka Marulića".

Marulić je upravo ondje dvije godine boravio kod svojega kuma, pa je prostor u kojem je nekoć živio postao mjesto susreta povijesti, književnosti i suvremenih priča. Program je otvorila pripovjedačica Klaudija Gamulin, pričom o Petru Hektoroviću, Maruliću i Nečujmu, a posjetitelji su tom prilikom mogli kušati i tradicionalne paprenjake. Okupljene su pozdravili ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Grozdana Ribičić, direktorica Turističke zajednice Općine Šolta Maja Radman te načelnik Općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić.

Učenici snimaju film o Maruliću

Posebnu pozornost izazvao je projekt IV. gimnazije "Marko Marulić" iz Splita. Ravnateljica škole Ninočka Knežević predstavila je igrano-dokumentarni film o Marku Maruliću u kojem sudjeluju učenici gimnazije.

Scenaristica Sanja Ivančin i mladi redatelj Karlo Ivančin predstavili su projekt te publici prikazali i dijelove filma.

Premijera se očekuje početkom sljedeće godine, a već je najavljeno kako će film biti prikazan i na četvrtim Danima Marka Marulića 2027. godine.

O Maruliću, svetom Jeronimu i stvaralačkom zanosu

Jedan od središnjih intelektualnih dijelova programa bio je razgovor "Susretanje u Marulu: jeka i trajanje", koji je moderirala Lada Burić iz Hrvatskog čitateljskog društva – Ogranka Split.

Sudjelovali su prof. dr. sc. Josip Belamarić i prof. dr. sc. Dino Milinović, predsjednik Društva hrvatskih književnika. Razgovaralo se, među ostalim, o svetom Jeronimu i njegovu utjecaju na Marulićevo stvaralaštvo, ali i o važnosti komunikacije, uključivosti te stvaralačkog zanosa – znanstvenog, spisateljskog i čitalačkog.

Jutarnji program zaključen je otvorenjem izložbe "Marulićeva Judita" Marul Art Festa, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt. Izložbu je predstavila kustosica Silvana Dragun, viša savjetnica u Upravnom odjelu za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita.

Tijekom dva dana izložbu je razgledao velik broj posjetitelja, a od ponedjeljka seli u galeriju Bratske kuće u Grohotama. Ogranak Matice hrvatske u Splitu posjetiteljima je predstavio i darovao svoja Hrvatska obzorja te najnoviji broj Vijenca.

Što se jelo i pilo u Marulićevo vrijeme?

Večernji dio programa donio je nešto sasvim drukčije.

Luka Marković iz centra Marulianum Književnog kruga Split održao je predavanje o jelima i pićima koja se spominju u Marulićevim tekstovima, čime je publici otvorena još jedna manje poznata dimenzija njegova vremena.

Glazbeni dio večeri pripao je mladoj glazbenici Maji Radman, koja je publiku razveselila izvedbom na mandolini.

Čak 270 pjesama o ocu hrvatske književnosti

Nedjeljno poslijepodne bilo je posvećeno knjigama i Marulićevoj prisutnosti u suvremenoj hrvatskoj književnosti.

Program je moderirala prof. dr. sc. Gordana Laco, predsjednica Ogranka Društva hrvatskih književnika u Splitu. Mladen Vuković predstavio je zbirku stihova Marule naš čestiti, objavljenu u suizdanju Ogranka Matice hrvatske u Splitu. Riječ je o zbirci koja sadrži oko 270 pjesama nastalih tijekom čak pet stoljeća, iz pera približno 170 autora. Predstavljen je i zbornik Marulovim putim gremo zauvik: pjesme i eseji suvremenih hrvatskih književnika u čast Marka Marulića, koji je priredila dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zbornik je objavljen u izdanju Ogranka Društva hrvatskih književnika u Splitu i Hrvatske udruge Benedikt.

"Nek' Marulić živi!"

Treći Dani Marka Marulića završili su u vedrom i entuzijastičnom tonu, uz druženje, razmjenu dojmova i prve ideje za novo izdanje manifestacije. Program su vodili Željka Alajbeg i Mate Tavrić.

Organizatori se nadaju kako će četvrto izdanje ponovno otvoriti neke nove perspektive, pronaći neispričane priče te Marka Marulića predstaviti publici iz još nekog neočekivanog kuta.

A poruka koja se tijekom vikenda više puta mogla čuti možda najbolje opisuje cijeli projekt: "Nek' Marulić živi!"

Projekt je financiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, uz sponzorstvo Jadrolinije.