Mara Uštipak oštro odgovorila hejterici: "Pitaj poreznu, obožavaju me. Ne se*ite"

Poznata sinjska poduzetnica Marija Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, oštro je reagirala nakon komentara na društvenim mrežama o cijeni uštipaka.

Povod je bio komentar u kojem je jedna korisnica ustvrdila da uštipak stoji pet eura te dodala kako bi se za taj iznos uz njega trebala dobiti i "feta pršuta".

Mara joj je odgovorila da se takva cijena ne odnosi na njezin štand te naglasila da njezin sinjski uštipak stoji dva eura i da cijenu nije mijenjala tijekom godine. Da je cijena njezina uštipka dva eura, navodila je i ranije u medijskim istupima.

"Lupetate bez ikakve veze"

"Jebeš mi sve ako vi profili niste normalni i pismeni... Da ste bili ispred mog štanda, iz aviona se vidi da je sinjski uštipak, kod mene dva eura i to cijelu godinu nepromjenjivog cjenika", odgovorila je Mara.

Dodala je i kako uredno izdaje račune te poručila kritičarima da se o tome mogu raspitati kod poreznih službi.

"Ako te zanima, pitaj Poreznu, oni me obožavaju, jer od svakog uštipka državi ide 13 posto... I ne postoji osoba koja je bila kod mene da nije dobila račun gratis", napisala je, pa odgovor zaključila u svom prepoznatljivom stilu: "Zato ću kratko napisati – ne serite."

Oglasila se još jednom

Nakon rasprave Mara Uštipak objavila je i zasebnu poruku u kojoj se osvrnula na komentare ljudi koji, kako tvrdi, ne poznaju ni nju ni njezin posao.

"Kada lažnim profilima i pojedincima kopaš maštu do granica lupetanja bez realnosti, shvatiš koliko je tužno da se ljudi bave 'čula, rekla, kazala', a da te ne poznaju, ni tebe ni tvoj rad... Hvala", poručila je.

Mara Uštipak godinama je prepoznatljivo lice sinjske gastronomske ponude, a od prodaje uštipaka izgradila je vlastiti posao i brend. Nedavno je za RTL govorila kako upravo od uštipaka živi te da je njezin posao nastao i rastao zahvaljujući podršci ljudi koji su prepoznali njezin proizvod.