Martinje na dalmatinski način: Na Braču se pjevalo „San Martin, fato vin”, na Šolti častilo cijelo selo, a Kaštela svijetu dala slavni Zinfandel!

Kad se spomene Martinje, 11. studenoga, većina će najprije pomisliti na zagorske kleti, vinskog „biškupa”, krštenje mošta, pečenu gusku i veselo društvo okupljeno oko bačve mladog vina. No što je s Dalmacijom? Jesu li i naši stari slavili svetoga Martina, kako su dočekivali mlado vino i što nam danas o toj tradiciji govore vinogradi Brača, Hvara, Visa, Pelješca i Kaštela?

Odgovor je zanimljiviji nego što se na prvi pogled čini. Dalmacija nije samo zemlja maslina i mora nego i prostor iznimno stare vinske kulture, čiji korijeni sežu do antičke Grčke. Stoljećima je vinova loza hranila otočke obitelji, oblikovala kamene terase, poticala trgovinu i bila razlogom obiteljskih okupljanja. Njezina povijest poznaje razdoblja velikog blagostanja, ali i teške krize, bolesti vinove loze i iseljavanja.

A sam blagdan svetoga Martina? Iako se „krštenje mošta” kakvo danas poznajemo najviše razvilo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, povijesni zapisi potvrđuju da su Brač, Šolta i drugi dijelovi Dalmacije imali vlastite martinjske običaje, povezane s kušanjem novoga vina, pjesmom, druženjem i zahvalnošću za završenu vinogradarsku godinu.

Dalmatinsko Martinje: Na Braču se nosilo vino u mješinama, a na Šolti okupljalo cijelo selo

Jedan od najzanimljivijih zapisa o dalmatinskom Martinju donosi publikacija Vinogradi u krajobrazu autorice Zrinke Brajan, objavljena u izdanju Veleučilišta u Rijeci. U njoj su sačuvana svjedočanstva o običajima koji pokazuju da svetkovina mladoga vina nije bila isključivo kontinentalna tradicija.

Na Braču se uz blagdan svetoga Martina govorilo: „San Martin, fato vin”, odnosno „Sveti Martin, vino je napravljeno”. Bio je to trenutak kada su domaćini obilazili jedni druge, kušali novo vino i veselili se završenom dijelu vinogradarske godine. Neki su na štapovima nosili buraće, odnosno mješine za vino, a okupljanja su pratili pjesma i zdravice.

Još je slikovitiji običaj zabilježen u Donjem Selu na otoku Šolti. Ondje bi se na Martinje, nakon ručka, na otvorenom okupljali stanovnici mjesta, od najstarijih do najmlađih. Dolazilo se s vlastitom čašom, žmulom, potićen ili čikaron, a domaćini su nudili mlado vino. Posebno je zanimljivo pravilo prema kojem se vino moglo kušati po želji, dok se u red za sir i pršut smjelo stati samo jednom!

Takvi običaji otkrivaju drukčije lice Martinja od danas najpoznatijeg zagorskog ceremonijala. Nije bilo nužno šaljivog biskupa koji mošt proglašava vinom. U središtu dalmatinskog slavlja bili su susjedi, zajedništvo i prvi rezultati težačkoga rada.

Usto, u dalmatinskim krajevima blagdan svetoga Martina imao je i snažnu vjersku dimenziju. Svetac, poznat po predaji o dijeljenju svojeg plašta sa siromahom, simbolizirao je solidarnost i pomaganje drugima. Upravo je takva simbolika dijeljenja bila bliska načinu života u manjim otočnim i seoskim zajednicama.

Brač i Hvar: Vinogradi koji su prehranjivali otoke, a na Hvaru se loza uzgaja već 2400 godina!

Koliko je vino značilo dalmatinskim otocima, možda najbolje pokazuje povijest Brača. Prema publikaciji Ministarstva kulture i medija Mediteranska prehrana Brača i Hvara, vinogradarstvo je, uz maslinarstvo i ovčarstvo, bilo jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti toga otoka. Poseban procvat doživjelo je u drugoj polovici 19. stoljeća, kada su bračka vina osvajala priznanja na međunarodnim izložbama i izvozila se diljem Europe.

Brački težaci doslovno su otimali zemlju kamenu. Gradili su suhozide, čistili krš i oblikovali terase na kojima je mogla uspijevati vinova loza. Plavac mali postao je jedan od simbola takve upornosti, a vinogradi u okolici Bola i Murvice i danas svjedoče koliko truda zahtijeva proizvodnja vina na dalmatinskim padinama. No povijest nije bila samo uspješna: bolesti vinove loze, promjene tržišta i kriza na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće snažno su pogodile otočko gospodarstvo i pridonijele velikom iseljavanju Bračana.

Na susjednom Hvaru vinska priča seže još znatno dublje u prošlost. Starogradsko polje, koje se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine, čuva sustav parcelacije zemljišta koji su uspostavili grčki kolonisti u 4. stoljeću prije Krista. UNESCO navodi da se poljoprivredna djelatnost na tom prostoru održala neprekinuto tijekom približno 24 stoljeća, ponajprije uzgojem vinove loze i maslina.

Među najpoznatijim hvarskim sortama posebno mjesto zauzima bogdanuša, bijela sorta čiji se naziv tradicionalno povezuje s izrazom „bogomdana”. Prema otočnoj predaji, vino od bogdanuše nekada se osobito čuvalo za blagdane i svečane prigode. Uz nju se uzgajaju prč, maraština, drnekuša i druge izvorne sorte, dok na južnim padinama otoka, osobito oko Svete Nedilje, Ivan Dolca i Zavale, uspijeva glasoviti plavac mali.

Zanimljivo je i da se današnja hvarska tradicija mladoga vina ne mora strogo vezivati uz 11. studenoga. Primjerice, hvarska vinarija Carić početak prodaje svojega mladog plavca povezuje s 24. studenoga i blagdanom svete Kate, kada započinje razdoblje otočkog kolendanja. Tako se vinska godina povezuje s još jednim važnim dijelom dalmatinske tradicijske kulture.

Vis i Pelješac: Od viške bugave do plavca koji nastaje na strmim padinama iznad mora

Na Visu je priča o vinu neraskidivo povezana s grčkom Isom i dugom tradicijom uzgoja loze. U otočkim vinogradima posebno mjesto zauzima vugava, koju Višani zovu bugava, aromatična bijela sorta koja je postala jednim od najprepoznatljivijih simbola Visa. Uz nju se uzgaja plavac mali, a brojni mali proizvođači čuvaju vinogradarsku tradiciju u unutrašnjosti otoka i na položajima oko Komiže.

Koliko je ova baština živa, pokazuje i projekt „Vinske staze otoka Visa”, koji povezuje vinare, vinograde i otočku gastronomiju. Krajem listopada 2025. u Podšpilju je održano stručno kušanje mladih bugava, uz sudjelovanje enologa i vinarskih stručnjaka. Bila je to prilika da se pokaže kako mlado vino nije samo razlog za slavlje nego i važan pokazatelj kvalitete berbe te znanja vinara.

A onda dolazimo do Pelješca, jednoga od najslavnijih hrvatskih vinogradarskih područja. Na njegovim strmim južnim padinama, okrenutima prema moru, raste plavac mali, sorta koja daje neka od najpoznatijih dalmatinskih crnih vina. Posebno su glasoviti položaji Dingač i Postup, gdje snažno sunce, kamenito tlo i blizina mora stvaraju izrazite uvjete za dozrijevanje grožđa.

Dingač je još 1961. godine dobio zaštitu zemljopisnog podrijetla, čime je postao jedan od najvažnijih simbola hrvatskog vinarstva. No upravo pelješki plavci dobro pokazuju zašto Martinje ne znači da je svako vino nove berbe već spremno za čašu. Dok se neka mlada vina mogu kušati relativno brzo nakon fermentacije, ozbiljniji plavci često traže mnogo dulje dozrijevanje kako bi razvili svoje puno bogatstvo okusa.

Drugim riječima, mošt ne postaje kvalitetno vino zato što je u kalendaru osvanuo 11. studenoga. O tome odlučuju proces vrenja, sorta, način proizvodnje i vrijeme koje vino provede u podrumu.

Kaštela su svijetu dala Zinfandel: Kako je gotovo zaboravljena sorta postala velika vinska senzacija

Jedna od najuzbudljivijih priča dalmatinskog vinogradarstva dolazi iz Kaštela. Riječ je o crljenku kaštelanskom, staroj dalmatinskoj sorti čiji je identitet početkom 21. stoljeća izazvao veliko zanimanje međunarodne znanstvene i vinarske javnosti.

Desetljećima se raspravljalo o podrijetlu slavnog američkog Zinfandela, sorte posebno poznate u kalifornijskom vinarstvu. Dio istraživača pretpostavljao je da je povezan s talijanskim Primitivom, a zatim je potraga za njezinim korijenima stigla i do Dalmacije.

Zahvaljujući suradnji hrvatskih i američkih znanstvenika, među kojima su bili Carole Meredith, Edi Maletić i Ivan Pejić, analizirani su brojni uzorci vinove loze. Ključan nalaz stigao je iz Kaštel Novog, gdje je u vinogradu Ivice Radunića pronađen crljenak čiji je genetski profil bio identičan Zinfandelovu.

Time je potvrđeno da su crljenak kaštelanski i Zinfandel ista sorta, a istraživanja su razjasnila i podrijetlo plavca malog: on je nastao križanjem crljenka i dobričića, stare sorte s otoka Šolte.

Zamislimo samo tu priču! Vinova loza koja je gotovo nestala iz dalmatinskih vinograda pokazala se genetski istovjetnom jednoj od najpoznatijih američkih vinskih sorti. Danas se crljenak ponovno uzgaja i promovira, a upravo u Kaštelima održava se Zinfest – Fešta o' crljenka, manifestacija posvećena vinu, gastronomiji i očuvanju lokalne baštine. Ovogodišnje izdanje najavljeno je za studeni 2026. godine, upravo u vrijeme Martinja.

Sveti Martin živi i u Splitu i Podstrani: Mala crkvica, mlada vina i velika tradicija

Povezanost svetoga Martina s Dalmacijom ne završava u vinogradima. Malo je poznato da se upravo u srcu Splita, iznad Zlatnih vrata Dioklecijanove palače, nalazi crkvica posvećena ovom svecu. Riječ je o iznimnom ranokršćanskom sakralnom prostoru širokom svega 1,64 metra i dugom 10 metara, prema podacima Turističke zajednice grada Splita.

Crkvica svetoga Martina smještena je u prostoru koji je izvorno služio kao prolaz stražarima na sjevernom ulazu u Palaču. Njezini počeci sežu u rano kršćansko razdoblje, a današnji izgled povezan je s crkvom iz 6. stoljeća. Tako Split već stoljećima čuva spomen na sveca čije ime danas najčešće povezujemo s mladim vinom.

Još je življa tradicija u Svetom Martinu u Podstrani, gdje se 11. studenoga 2026. održava 17. Smotra mladih poljičkih vina. Organiziraju je Općina Podstrana, Turistička zajednica Podstrane i Društvo Poljičana sv. Jure Priko – ogranak Podstrana. Mlada vina ocjenjuju stručnjaci Instituta za jadranske kulture, a okupljanje povezuje vinare i stanovnike područja nekadašnje Poljičke Knežije.

U tome je možda i najljepša poruka Martinja. Dok se nekada u pojedinim selima kušalo vino iz susjedovih bačava, danas se ista tradicija nastavlja kroz smotre mladih vina, stručna ocjenjivanja, obiteljske vinarije i manifestacije koje pokušavaju očuvati autohtone sorte.

Dalmatinsko vino nije samo proizvod koji završava u boci. U njemu su rad generacija koje su podizale suhozide, povijest otoka koji su živjeli od vinograda, uspomene na jesenska okupljanja i znanje koje se prenosilo s roditelja na djecu. Svaka sačuvana sorta, obnovljeni vinograd i otvoreni obiteljski podrum čuvaju dio te priče.

Zato se za Martinje vrijedi prisjetiti ne samo običaja „krštenja mošta” nego i ljudi bez kojih dalmatinske vinske baštine ne bi bilo. Jer od Brača i Hvara do Visa, Pelješca, Kaštela i Poljica, možda se nazivi vina i običaji razlikuju, ali jedna je stvar kroz stoljeća ostala ista: dobro vino, kao i dobra priča, najviše vrijedi kada se dijeli.