Martinjak pred obranu svjetskog naslova: "Nokautirat ću ga u minutu i pol"

Marko Martinjak, svjetski prvak organizacije BKB u boksu bez rukavica, u subotu 14. studenoga u Londonu brani naslov protiv Engleza Mattyja Askina. Uoči meča gostovao je u „Bujici TV Dalmacije” Velimira Bujanca, prvoj emisiji iz novog studija nakon stanke dulje od sto dana. Najavio je brzu pobjedu i poručio da će pojas primiti u dresu HNK-a Vukovar 1991.

„Ja kažem minutu i pol”

Meč Martinjaka i Askina za naslov prvaka BKB-a u bridger kategoriji sunaslovna je borba priredbe BKB 61 u londonskoj dvorani Indigo at The O2. Prema podacima organizatora, Martinjak ima omjer 13-2 i sve je pobjede ostvario nokautom. Askin je bivši britanski prvak u kruzer kategoriji klasičnog boksa.

Bujanec je gosta gledateljima predstavio kao „modernog gladijatora” i „hrvatskog viteza”. U istoj je dvorani Martinjak u veljači u prvoj rundi nokautirao Amerikanca Ikea Villanuevu. O trajanju subotnjeg meča s voditeljem se i našalio: „Ti si rekao minutu i petnaest, ja kažem minutu i pol.”

U veljači ga je, kaže, bodrilo sedamdeset do osamdeset navijača, a sada ih očekuje 150 do 200. Dva dana prije meča, 12. studenoga, Hrvatska na Wembleyju igra protiv Engleske.

„Čisto sam ostao iznenađen kad su pustili hrvatsku himnu. Jedino hrvatska nogometna reprezentacija i ja smo očito imali čast da se u Londonu pušta hrvatska himna.”

Marko Martinjak o pobjedi u veljači

Dres Vukovara i pjesma Miše Kovača

Martinjak inače u borilište izlazi u Dinamovu dresu. Ovaj će put ispod opreme nositi dres HNK-a Vukovar 1991, koji mu je, kaže, darovao prijatelj iz Vukovara.

„Četrnaestog ja boksam, a osamnaestog je Kolona sjećanja na dan pada Vukovara. Kad pobijedim Askina, kad mi opet budu stavljali pojas, dres će biti na meni.”

Opremu za meč dao je izraditi po uzoru na rimske careve, jer ga u svijetu boksa bez rukavica zovu „Emperor”. U dvoranu bi volio ući uz pjesmu „Poljubi zemlju” Miše Kovača, koji je preminuo 31. listopada.

„Dalmacija je branila Slavoniju, Slavonija je branila Dalmaciju”, rekao je. Podršku, dodaje, dobiva i iz Splita: „Na kraju krajeva, svi smo mi Hrvati.”

Usik za dva milijuna, Jake Paul za deset

Na pitanje za koji bi se iznos borio s nekim poput Oleksandra Usika, odgovorio je: „Ne bih s nekim poput Usika, nego baš s Usikom.” Ukrajinac je, kaže, viši i ima duže ruke, ali su po kilaži blizu.

Cijena je dva milijuna, eura ili funti. Tim bi novcem kupio dva stana i prostor za dvoranu te, kako je rekao, riješio život sebi i svojoj djeci. „Nikad nisam bio nekakav megaloman”, dodao je. Za meč s Jakeom Paulom tražio bi deset milijuna i pristao bi na rukavice.

U boks bez rukavica ušao je 2016., kada je za meč dobio ponudu od 2500 funti. Izgubio je od Michaela Ferryja, ali su mu čelnici organizacije ponudili ugovor. Danas za sebe kaže da je „ne boksač, nego borac”.

„Bare knuckle izgleda vjerojatno gore”

Martinjak tvrdi da je boks bez rukavica manje štetan od klasičnog. U rukavicama, objašnjava, borac prima udarce i preko bloka, a „svaki takav udarac je trauma za mozak”.

„Bare knuckle izgleda vjerojatno gore, najviše zbog tih posjekotina. Ja sam izgubio, recimo, dva zuba”, rekao je. Pozvao se na američka i engleska istraživanja prema kojima je taj sport, kako je rekao, „manje opasan i manje štetan za zdravlje nego profesionalni boks”.

Američko istraživanje objavljeno 2021. pratilo je 141 meč bez rukavica. Najčešće ozljede bile su posjekotine i prijelomi šake, a potresi mozga razmjerno rijetki.

Optužnica: odvjetnici će „dokazati sve suprotno”

Bujanec je otvorio i temu kaznenog postupka. Martinjak je rekao da o tome ne bi trebao previše govoriti, ali je potvrdio da je optužnica podignuta.

„Moj odvjetnički tim, Opačić, Stanić i Mandić, će dokazati sve suprotno, da teških tjelesnih ozljeda nije bilo.”

Odvjetnici su mu, kaže, poručili: „Ti se samo drži treninga, drži se boksa, pobjeđuj, ovo ostalo sve prepusti nama.”

Prema medijskim izvješćima iz listopada, tužiteljstvo ga tereti za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Postupak se odnosi na 31. svibnja, kada je, prema optužnici, na finalu malonogometnog turnira Goat League u Zagrebu glavom udario protivničkog igrača. Tužiteljstvo predlaže dvije godine bezuvjetnog zatvora i obvezni psihosocijalni tretman.

Martinjak udarac nije negirao, izrazio je žaljenje i naveo da protivnika nije namjeravao ozlijediti. Bujanec je u emisiji podsjetio na presumpciju nevinosti i pozvao pravosuđe da bude pravedno. Postupak je u tijeku.

„Samo čekam poziv”

Voditelj je podsjetio da je Filipa Hrgovića nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka odlikovao predsjednik Republike. Pitao je Martinjaka bi li se odazvao pozivu premijera Andreja Plenkovića.

„Bila bi mi čast da me se napokon pozove”, odgovorio je Martinjak. Smatra da bi se „nakon osam svjetskih titula” već trebalo zvati. „Samo čekam poziv. Kad skinem Askina, nadam se tom pozivu.”

O Hrgoviću, koji je u kolovozu u Londonu pobijedio Mosesa Itaumu, govorio je s poštovanjem: „Filipu Hrgoviću kao sportašu skidam kapu.”

„Najveći neprijatelj je onaj Marko od jučer”

Govorio je i o razdoblju kada je, kaže, živio „petsto na sat” i nikoga nije slušao, pa ni oca, kojeg danas naziva najboljim prijateljem. Taj ga je život, kako je rekao, doveo do dijela života kojim se „baš i ne ponosim”.

Na voditeljevu opasku da ga cijene i u Srbiji, rekao je da nikad nije generalizirao. U teškim trenucima, kaže, puno su mu pomogli Muslimani, Bošnjaci i Srbi, više nego „naši”. „Ja jesam Hrvat, ja jesam patriota, ja volim Hrvatsku, otac mi je bio branitelj”, naglasio je.

Svaku večer, kaže, pred ogledalom sebi poruči: „Sutra ćeš biti bolji.” „Najveći neprijatelj je onaj Marko od jučer”, dodao je. Navijačima je poručio: „Pratite me, idemo po još jednu ekspresnu pobjedu.”