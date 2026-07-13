Martina Mikelić nova je operna prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta Split

Mezzosopranistica Martina Mikelić pripada među istaknute operne umjetnice svoje generacije. Prepoznata po iznimno dubokom vokalnom registru, tamnoj i osebujnoj boji glasa te snažnoj scenskoj osobnosti, ostvaruje međunarodnu karijeru na vodećim opernim i koncertnim pozornicama Europe i Azije. Njezin umjetnički put obilježavaju interpretacije velikog opernog i koncertnog repertoara, od klasičnih i romantičnih djela do suvremenoga glazbenog kazališta.ž

Splitsku je publiku osvojila naslovnom ulogom u Gotovčevoj operi „Mila Gojsalića”, a kao operna prvakinja nastupit će na 72. Splitskom ljetu u ulozi princeze Eboli u Verdijevoj operi „Don Carlo”, kojom se 14. srpnja na Peristilu otvara festival.

