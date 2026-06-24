Martina Baturina odigrao utakmicu kakva je u 21. stoljeću na SP-ima odigrana tek triput

Martin Baturina nastavio je oduševljavati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon što je u utakmici prvog kola skupine L protiv Engleske bio strijelac (2:4), u pobjedi (1:0) protiv Paname pokazao je rijetko viđenu sigurnost u driblingu.

Kako ističu statističari, Baturina je tijekom 90 minuta sinoćnje utakmice ušao u šest driblinga i iz svih šest izašao kao pobjednik s loptom u nogama. Gledaju li se sve utakmice svjetskih prvenstava u 21. stoljeću i uzmu li se u obzir one s pet pokušaja driblinga pojedinca u jednom susretu, takvo što viđeno je sinoć tek četvrti put.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rekord drži bivši belgijski reprezentativac Eden Hazard sa 7/7 u uspješnim pokušajima driblinga suparnika, a do rekorda je stigao 2018. godine u utakmici protiv Brazila, piše Index.

Igrači s minimalno pet pokušaja i bez izgubljenog driblinga na SP-ima:

Ángel Di María (6/6) protiv Bosne i Hercegovine, 2014.

Sofiane Feghouli (6/6) protiv Njemačke, 2014.

Eden Hazard (7/7) protiv Brazila, 2018.

Martin Baturina (6/6) protiv Paname, 2026.

Baturina već neko vrijeme igra u odličnoj formi, a talijanski mediji pisali su da je njegov zvjezdani status dodatno porastao na Svjetskom prvenstvu, nakon što je zabio fantastičan pogodak u porazu Hrvatske 4:2 od Engleske.

Interes velikana

Njegove dobre igre na reprezentativnoj sceni samo su nastavak sjajne forme koju je pokazivao u dresu Coma u prošloj sezoni. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnoj sezoni talijanskog kluba, osiguravši mu plasman u Ligu prvaka s osam postignutih golova i četiri asistencije. Dobre igre donijele su i glasine o mogućoj promjeni adrese.

Interes za hrvatskog veznjaka nije novost. Kao njegova moguća buduća destinacija spominje se Manchester United, koji zasad pomno prati situaciju bez slanja službene ponude, a u utrci su i drugi premierligaški klubovi.

Pisalo se da je Como ovoga ljeta već odbio ponudu od 50 milijuna eura, a nagađa se da je stigla od Aston Ville, iako identitet kluba nije službeno potvrđen. Navodilo se i da je ponudu ranije slao Leeds, da ga prate Inter, Arsenal, Bayern...

Baturinin ugovor vrijedi do lipnja 2030., a Transfermarkt ga procjenjuje na 30 milijuna eura.