Martin Pauk vas poziva da glasate za Tomislava Šutu

Martin Pauk na Facebooku je pozvao pratitelje da na izborima glasaju za Tomislava Šutu.

"Imamo jednu priliku, doslovno jedan zadnji slobodni udarac u 90. minuti kojim možemo Bojana Ivoševića i Ivicu Puljka vratiti gdje im je mjesto i završiti možda najlošiji mandat u povijesti grada Splita od samostalnosti. Mandat kojeg su obilježili vrijeđanja, samovolja, potpuni nedostatak empatije i socijalne osviještenosti.

Sjetimo se samohranih majki s invaliditetom kojima su uručivani otkazi na mjesto čistačice (?!) ili koje su izbacivane iz socijalnih stanova, sjetimo se prijetnji "pijenjem krvi" svima koji se usude drugačije razmišljati, sjetimo se moralnog sunovrata Grada koji je umjesto servisa svojih najpotrebitijih građana postao bankomat za "službena putovanja" i luksuzan život povlaštene političke kaste.

Bojan i Puljak su tijekom ove četiri godine zaboravili da su izabrani da budu SLUGE svojim građanima, a ne njihovi šerifi. Ne da je skoro nemoguće doći do njih, nego su u gradskoj upravi uveli takvu strahovladu da je građanima teško doći do potrebnih informacija od običnih službenika. Neću uopće dužiti o njihovim grijesima, pogodovanju podobnima i aljkavosti u radu jer sam sve to vrlo precizno razlagao u proteklom mandatu u vijeću. Sreća moja da sam se povukao na vrijeme i da im ne predstavljam ozbiljnu političku konkurenciju, jer bi me vjerojatno diskreditirali i pokušali mi, ni krivom ni dužnom, uništiti privatni život, što je najbolje na svojoj koži osjetio Davor Matijevic kao njihov jedini konkurent s ljevice.

Budućnost grada u rukama je +/- tisuću ljudi, jer toliko će glasova odrediti rezultat. Za razliku od Ivice Puljka koji je za desnu ruku odabrao kontroverznog Bojana Ivoševića, Tomislav Šuta kao zamjenicu je kandidirao pristojnu, nenametljivu i školovanu ženu - Matea Dorčić je, usput budi rečeno, kao pročelnica za turizam i pomorsko dobro pedantno, u miru i tišini raspetljala gordijski čvor ilegalnih koncesija lokalnih šerifa od Segeta do Makarske pa do Hvara i Visa. Bojan je očistio "vašar" ispred istočnih zidina i to treba priznati, a Matea je očistila 150 takvih "vašara" na atraktivnim lokacijama na cijeloj obali i to od puno opakijih igrača nego što su prodavači šešira i šugamana.

Svima nam je dugi vikend, znam da svi u planu imamo vjenčanja, pričesti, krizme, balun i gradele. Siguran sam da će se mnogi od nas u nedjelju probuditi umorni i mamurni, ali to neka nam ne bude opravdanje. Prošetajmo pet minuta do biračkog mjesta i iskoristimo mogućnost da završimo ovu sramotnu samovolju.

Oduzmimo Bojanu šerifovu značku i crnoga ata - pardon, crnog službenog Passata", napisao je.