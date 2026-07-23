Marković: "Ulica se izborila za vođenje grada, a zakoni su popustili pred silom"

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković oštro se osvrnula na događanja u Rijeci, poručivši kako su u tom slučaju pritisak i sila ulice nadjačali procedure, institucije i zakone. U objavi je upozorila da se time šalje iznimno opasna poruka prema kojoj se odluke više ne moraju donositi unutar demokratskih institucija, već ih mogu nametnuti oni koji su glasniji i spremniji na pritisak.

"Ne procedura, ne institucije, ne zakon – nego sila"

"U slučaju Rijeke, ulica se izborila za vođenje grada. Ne procedura. Ne institucije. Ne zakon. Sila", napisala je Marković. Posebno je problematičnim ocijenila činjenicu da je riječ o dijelu javnosti koji, kako tvrdi, otvoreno prezire pravila i procedure, uzvikuje ustaške i fašističke pozdrave te se istodobno poziva na stvaranje hrvatske države kako bi opravdao vlastite postupke.

"Savršena satira", poručila je supetarska gradonačelnica.

Marković je pritom postavila pitanje gdje takav način odlučivanja može završiti. "Što je sljedeće? Hoće li ulica donositi prostorne planove? Upravljati javnim površinama? Odlučivati koje će se odluke provoditi, a koje neće?", upitala je.

"Prisega nije formalnost"

Govoreći o muralima, Marković je navela kako se radi o potpunom obezvređivanju temeljnih vrijednosti, ali je dodala da je o toj temi već rekla sve što je imala. Naglasak je zato stavila na poštivanje zakonskih procedura i prisege koju dužnosnici daju prilikom stupanja na dužnost.

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svojem radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada, poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada i Republike Hrvatske", citirala je prisegu. "To nije formalnost. To je temelj javne dužnosti", poručila je Marković.

"Gradonačelnica više nema politički autoritet"

Prema njezinim riječima, događanja u Rijeci predstavljaju demonstraciju sile i šalju poruku svim ostalim građanima da zakoni i pravni poredak mogu popustiti pred pritiskom ulice. Marković smatra da gradonačelnica u takvim okolnostima gubi politički autoritet za vođenje grada.

"Gradonačelnica više nema politički autoritet voditi grad ako odluke ne donose institucije, nego oni koji su glasniji i spremniji na pritisak. U tom trenutku više ne služi svim građanima, nego onima koji su pokazali da svoju volju mogu nametnuti mimo demokratskih procedura", napisala je.

Na kraju objave Marković je slučaj povezala sa stanjem u državi i politikom Vlade Andreja Plenkovića, prozvavši vlast zbog selektivne primjene zakona, političkog kukavičluka i dvostrukih kriterija. "I to je možda najslikovitiji primjer današnje Plenkovićeve Hrvatske: Hrvatske dvostrukih konotacija, selektivne primjene zakona, političkog kukavičluka, žetoniranja, Beroša, Sopti, Mikuljića… Od vrha do dna", zaključila je supetarska gradonačelnica.