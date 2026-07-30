Marković reagirala nakon što je koš pao na maloljetnika: "Ovakve stvari se ne mogu i ne smiju događati"

Nakon što je u srijedu navečer na sportskom igralištu u Splitskoj na Braču pala konstrukcija koša na maloljetnu osobu, oglasila se gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Iz Grada navode kako je unesrećena osoba odmah prevezena gliserom u Split na liječničku obradu te da, prema prvim informacijama, ozljede ne upućuju na teže posljedice.
Grad Supetar zatražio je službeno očitovanje izvođača i nadzornika radova, a najavljena je i dodatna provjera sigurnosti igrališta koje je otvoreno prije manje od godinu dana.
Prenosimo ga u nastavku:
Jučer navečer, 29. srpnja, na sportskom igralištu u Splitskoj, pala je konstrukcija koša na maloljetnu osobu. Osoba je odmah gliserom prevezena u Split na liječničku obradu zbog zadobivenih ozljeda, koje prema prvim informacijama ne upućuju na teže posljedice. Na teren je izašla hitna pomoć i policija, koja je o incidentu napravila zapisnik. Grad Supetar je jutros tražio službeno očitovanje izvođača i nadzornika izvedenih radova pošto trenutačne činjenice upućuju da je koš korišten adekvatno svojoj namjeni.
Poznato stanje djeteta nakon nesreće na novom igralištu na Braču
Nesreća na Braču, koš se srušio na dijete: "Prevezen je gliserom u KBC Split"
„Prije svega, svi smo zgroženi jučerašnjim događajem i jako nam je žao što se dogodio pad konstrukcije koša. Nadamo se da su ozljede unesrećenog momka što lakše prirode te mu želimo brz i uspješan oporavak. Samo igralište staro je manje od godine dana i ovakve stvari se ne mogu i ne smiju događati. Očekujemo službeno očitovanje izvođača i nadzornika radova, a pokrećemo i postupak dodatne provjere sigurnosti igrališta, van zakonski definiranih procedura. Sigurnost dječjih i sportskih igrališta nam je najvažnija stavka i napravit ćemo sve da se ovakav incident više ne ponovi“, izjavljuje Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.
Šok na novom igralištu u Splitskoj: Pred očima djece i roditelja odlomila se konstrukcija, dijete završilo u bolnici
HDZ Supetar prozvao gradsku vlast nakon nesreće na igralištu: "Tko je sada kriv?"
Igralište u Splitskoj otvoreno je početkom listopada 2025. godine te je opremljeno za mali nogomet (futsal), košarku i odbojku. Postavljena podloga ima certifikate za održavanje sportskih natjecanja i tribinu za posjetitelje.
„Do trenutka kada ćemo imati više informacija molimo sve naše građane i njihove goste da ne koriste igralište u Splitskoj ili da to čine s maksimalnim oprezom“, izjavlili su iz Grada Supetra.