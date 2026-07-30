Marković reagirala nakon što je koš pao na maloljetnika: "Ovakve stvari se ne mogu i ne smiju događati"

Nakon što je u srijedu navečer na sportskom igralištu u Splitskoj na Braču pala konstrukcija koša na maloljetnu osobu, oglasila se gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Iz Grada navode kako je unesrećena osoba odmah prevezena gliserom u Split na liječničku obradu te da, prema prvim informacijama, ozljede ne upućuju na teže posljedice.

Grad Supetar zatražio je službeno očitovanje izvođača i nadzornika radova, a najavljena je i dodatna provjera sigurnosti igrališta koje je otvoreno prije manje od godinu dana.

Prenosimo ga u nastavku:

Jučer navečer, 29. srpnja, na sportskom igralištu u Splitskoj, pala je konstrukcija koša na maloljetnu osobu. Osoba je odmah gliserom prevezena u Split na liječničku obradu zbog zadobivenih ozljeda, koje prema prvim informacijama ne upućuju na teže posljedice. Na teren je izašla hitna pomoć i policija, koja je o incidentu napravila zapisnik. Grad Supetar je jutros tražio službeno očitovanje izvođača i nadzornika izvedenih radova pošto trenutačne činjenice upućuju da je koš korišten adekvatno svojoj namjeni.

„Prije svega, svi smo zgroženi jučerašnjim događajem i jako nam je žao što se dogodio pad konstrukcije koša. Nadamo se da su ozljede unesrećenog momka što lakše prirode te mu želimo brz i uspješan oporavak. Samo igralište staro je manje od godine dana i ovakve stvari se ne mogu i ne smiju događati. Očekujemo službeno očitovanje izvođača i nadzornika radova, a pokrećemo i postupak dodatne provjere sigurnosti igrališta, van zakonski definiranih procedura. Sigurnost dječjih i sportskih igrališta nam je najvažnija stavka i napravit ćemo sve da se ovakav incident više ne ponovi“, izjavljuje Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Igralište u Splitskoj otvoreno je početkom listopada 2025. godine te je opremljeno za mali nogomet (futsal), košarku i odbojku. Postavljena podloga ima certifikate za održavanje sportskih natjecanja i tribinu za posjetitelje.

„Do trenutka kada ćemo imati više informacija molimo sve naše građane i njihove goste da ne koriste igralište u Splitskoj ili da to čine s maksimalnim oprezom“, izjavlili su iz Grada Supetra.