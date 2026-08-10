Marković prozvala Plenkovića zbog afere s otpadom: "Tko vam više vjeruje?"

Gradonačelnica Supetra i političarka Ivana Marković reagirala je na aferu povezanu s nezakonitim odlaganjem otpada, ističući pitanje odgovornosti državnih institucija i činjenicu da Hrvatska, kako navodi, više od godinu dana nema glavnog državnog inspektora.

Marković podsjeća na slučaj bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji je uhićen u sklopu istrage povezane s nezakonitim odlaganjem otpada. Posebno problematizira način njegova imenovanja na čelo Državnog inspektorata te činjenicu da novog glavnog državnog inspektora, prema njezinim tvrdnjama, još nema.

U objavi upozorava i na informacije prema kojima je u Hrvatskoj zakopano oko 33.000 tona opasnog otpada. Kako bi dočarala razmjere, navodi da bi se ta količina mogla prevesti u približno 1.300 do 1.650 punih kamiona, ovisno o njihovoj nosivosti.

"Kroz Hrvatsku su prolazile kolone i kolone kamiona s opasnim otpadom, a da ih nitko nije zapitao 'Alo, gdje vi idete?'", poručuje Marković.

Posebno je kritična prema Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću, tvrdeći da se odgovornost institucija ne može izbjeći tvrdnjom da se "ništa nije znalo".

"Danas premijer kaže da 'ništa ne zna'. Njegovo najdraže: 'Nije znao'", napisala je Marković.

Na kraju objave postavlja pitanje koje se odnosi na političku i institucionalnu odgovornost: "Tko vam više vjeruje? I još važnije, kada je dosta?".