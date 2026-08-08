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Marković prozvala HDZ zbog otpada u Lici: "Na vlasti je stranka osuđena za kriminal i korupciju"

"...čiji je član, glavni državni inspektor RH, uhićen zbog korupcije, odnosno zbog primanja mita za zakopavanje otpada."
Ivana Marković

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) oglasila se povodom slučaja ilegalnog odlaganja desetaka tisuća tona otpada na području Like. U objavi je postavila pitanje kako je tolika količina otpada uopće mogla završiti u Hrvatskoj i biti zakopana, a odgovornost je izravno povezala sa stanjem institucija, HDZ-om i korupcijom u državnom sustavu. Posebno je prozvala činjenicu da je bivši glavni državni inspektor uhićen zbog sumnje na koruptivna kaznena djela povezana s odlaganjem otpada.

U nastavku prenosimo njezinu objavu:

„Kako je moguće da 33.000 tona ilegalnog otpada bude prokrijumčareno u Republiku Hrvatsku i potom zakopano na području Like?

Moguće je jer živimo u državi u kojoj je na vlasti stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju čiji je član, glavni državni inspektor RH, uhićen zbog korupcije, odnosno zbog primanja mita za zakopavanje otpada.

I upravo to znači nemati jake institucije.“

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