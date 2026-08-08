Marković prozvala HDZ zbog otpada u Lici: "Na vlasti je stranka osuđena za kriminal i korupciju"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) oglasila se povodom slučaja ilegalnog odlaganja desetaka tisuća tona otpada na području Like. U objavi je postavila pitanje kako je tolika količina otpada uopće mogla završiti u Hrvatskoj i biti zakopana, a odgovornost je izravno povezala sa stanjem institucija, HDZ-om i korupcijom u državnom sustavu. Posebno je prozvala činjenicu da je bivši glavni državni inspektor uhićen zbog sumnje na koruptivna kaznena djela povezana s odlaganjem otpada.

U nastavku prenosimo njezinu objavu:

„Kako je moguće da 33.000 tona ilegalnog otpada bude prokrijumčareno u Republiku Hrvatsku i potom zakopano na području Like?

Moguće je jer živimo u državi u kojoj je na vlasti stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju čiji je član, glavni državni inspektor RH, uhićen zbog korupcije, odnosno zbog primanja mita za zakopavanje otpada.

I upravo to znači nemati jake institucije.“