Marković objavila nove informacije s Brača: "Situacija je bolja, ali opasnost još nije prošla"

Na terenu gotovo 200 vatrogasaca

Veliki požar na Braču i dalje nije ugašen, a najnovije informacije pokazuju da su razmjeri vatrene stihije znatno veći nego što se ranije procjenjivalo. Prema podacima koje je u subotu u 11 sati objavila supetarska gradonačelnica, požar je zahvatio oko.Požarište je podijeljeno u četiri sektora, a najteža situacija i dalje je na zapadnom, teško pristupačnom dijelu. Upravo ondje velik dio posla odrađuju protupožarni zrakoplovi.

– Na terenu je trenutno 188 vatrogasaca s 51 vozilom. Uz vatrogasce s Brača, stigle su snage iz više županija, među njima vatrogasci iz Zagreba, Trogira, Makarske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i brojne druge ekipe s kopna. Hvala svima – objavila je Marković.

Na požarištu se nalaze i predstavnici županijskog vatrogasnog zapovjedništva i Hrvatske vatrogasne zajednice, koji koordiniraju aktivnosti i prate razvoj situacije. Od jutarnjih sati u gašenju sudjeluju i zračne snage.

Za vatrogasce, navodi Marković, trenutačno ima dovoljno vode i potrebnih potrepština. Građani koji ipak žele pomoći mogu donirati konzerve i drugu hranu, koja se prima i skladišti u glavnoj vatrogasnoj zgradi.

Grad Supetar i Komunalno društvo Grad već su osigurali namirnice i vodu, dok se s Općinom Milna koordiniraju daljnje potrebe za hranom koja se priprema za vatrogasce.

„Opasnost još nije prošla“

Nakon iznimno zahtjevne noći situacija je nešto povoljnija, no zbog veličine požarišta još nema mjesta opuštanju.

– Situacija je znatno bolja nego tijekom noći, ali požarište je veliko i opasnost još nije prošla. Daljnji razvoj situacije ponajprije će ovisiti o jačini bure – poručila je Marković.

Na kraju je zahvalila vatrogascima s Brača i kopna te svima koji posljednjih dana sudjeluju u borbi s velikim požarom i obrani otoka.