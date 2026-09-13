Marković obišla požarište: "U tijeku popis ljudi po hotelima, hvala svima koji čuvaju naš otok"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković obišla je jutros najteže dijelove požarišta na Braču, razgovarala s vatrogascima i ljudima koji su cijelu noć proveli na prvim linijama te posjetila sportsku dvoranu u kojoj je zbrinut dio osoba iz hotelskih naselja. Najavila je i sastanak Stožera na kojem će sudjelovati vrh vatrogasne zaštite, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i ministar, dok se s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova radi na popisu osoba smještenih u hotelima na području Bola, Postira i Supetra.

"Željela sam pružiti podršku svim vatrogascima na terenu, svim volonterima i, naravno, zapovjedniku Operativnog područja Brač Nikoli Martiniću Draganu i načelniku Frani Loziću. Jutros smo bišli i najteži dio terena i razgovarali s ljudima koji su cijelu noć i jutro na prvim linijama.

Jutros sam već u 6 sati obišla našu sportsku dvoranu, u kojoj se nalazi dio ljudi iz hotelskih naselja. U 15 sati prisustvovat ćemo i Stožeru na kojem će biti vrh vatrogasne zaštite, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i ministar.

Trenutno smo u kontaktu i s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova oko formiranja popisa svih ljudi koji se nalaze u pojedinim hotelskim naseljima na području Bola, Postira i Supetra, kako bi, prema potrebi, mogli stupiti u kontakt i sa svojim veleposlanstvima.

Još jednom, veliko hvala svima koji su posljednjih dana na terenu. Hvala vatrogascima, policiji, volonterima, CK, hotelima, tz-ovima, ravnateljici srednje škole Brač, svima koji pomažu i svima koji svojim radom, često nadljudskim naporima, čuvaju naš otok i naše ljude.

Hvala vam od srca.", poručila je.