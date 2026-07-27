MARKOVIĆ BRUTALNO UDARILA NA PLENKOVIĆA: "Hrvatska je HDZ-u ratni plijen, a sada legalno uzimaju iz džepova građana!"

Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković komentirala je na N1 televiziji vladine antiinflacijske mjere, najavljeno veće oporezivanje malih iznajmljivača i turističku sezonu. Marković tvrdi da Vlada ponovno udara na one koji rade pošteno, dok se, kako kaže, rad na crno ne kontrolira dovoljno.

"Kažnjavaju se mali obiteljski iznajmljivači"

Komentirajući najavu dvostrukog povećanja porezne stope za male iznajmljivače, Marković je rekla da je to udar na male obiteljske iznajmljivače. "U Hrvatskoj nikad nismo imali veći broj smještajnih objekata u sivoj zoni – čak ih je 700 tisuća. Ti ljudi navodno iznajmljuju prijateljima i obiteljima, ali na terenu se vidi da je veći dio tog smještaja rad na crno, a inspekcija i kontrola na terenu nema", rekla je Marković.

Dodala je da se time najviše kažnjavaju oni koji posluju legalno. "Ponovno se najviše kažnjavaju mali obiteljski iznajmljivači - oni koji rade pošteno svoj posao. U 2024. godini imali smo samo 165 inspekcijskih nadzora u cijeloj zemlji. Pa toliko se već na području Supetra moglo napraviti pa bi dalo rezultate", rekla je.

"Plenković se okomio na paušalne obrte"

Na pitanje u kojem smjeru očekuje nove mjere ministra financija, Marković je rekla da je "vrlo lako pretpostaviti u kojem će smjeru to ići". "Imamo najveću inflaciju u eurozoni i očito je da se vlada ne zna nositi s time pa ide u oporezivanje onih koji ostvaruju veću dobit nego bi, prema njihovom mišljenju, trebali. A sad su se okomili na paušalne obrte", rekla je.

Kaže da je vlast godinama poticala paušalne obrte, a sada mijenja politiku. "Godinama su ih unapređivali, a sad je preokret politike i šalju se poruke da se u tom dijelu nalaze prikriveni radnici. To je paušalni način na koji vlada vodi poreznu politiku", rekla je Marković.

"Hrvatska je za HDZ ratni plijen"

Marković je potom oštro napala HDZ. "Što da se mi čudimo? Hrvatska je za HDZ ratni plijen, godinama su uzimali gdje god su stigli, afere su uvijek imali isti obrazac: krađa iz javnih sustava, uzimanje mita, pogodovanje, nagledali smo se i veza s kriminalnim miljeom", rekla je.

Dodala je da Vlada sada traži nove načine da dođe do novca. "Sad kad smo u vrhu po inflaciji, građanima pada životni standard, a gospodarstvo usporava, više ni ne skrivaju da traže nove načine kako posegnuti za javnim novcem", rekla je Marković.

Prema njezinim riječima, to se sada radi kroz zakonske okvire i odluke koje vlast sama donosi.

"Plenkovićev aparat razara Hrvatsku"

Marković tvrdi da Hrvatska nije iskoristila europska sredstva kako bi promijenila gospodarski model. "Jedini koncept je koncept koji je stvorio Plenković, a to je koncept dvostrukih konotacija koji je doveo do velikih podjela u društvu i revitalizacije i normalizacije ustaštva", rekla je.

Dodala je da su prilike postojale, ali nisu iskorištene. "Bilo je prilika, ali nisu iskorištene, pa sad gledamo kako Plenkovićev politički aparat razara Hrvatsku pljačkom, korupcijom i dvostrukim kriterijima te traži nove legalne načine da uzme iz džepova paušalaca i obrtnika, koji su donekle držali hrvatsko gospodarstvo", rekla je Marković.

"Vlada treba oporezovati trgovačke lance"

Govoreći o turističkoj sezoni, Marković je rekla da se inflacija vidljivo prelijeva na cijene u ugostiteljstvu i da je primjetan blagi pad. Unatoč tome, očekuje dobar ostatak sezone. Dodala je da se turističke sredine trude privući veći broj gostiju u predsezoni i posezoni.

"Vidimo puna parkirališta pred trgovačkim centrima. Treba više oporezivati trgovačke lance jer količina novaca koju iznose na račun dobiti kroz dizanje cijena je ogromna. Vlada u tom dijelu nešto treba napraviti", zaključila je Marković.