Marko Škugor, Petar Dragojević i najbolje klape stižu u Kaštela! Josip Bralić o glazbenom spektaklu: "Publika nam je uvijek bila najveća snaga"

Festival Večeri dalmatinske pisme već gotovo tri desetljeća čuva i stvara nove stranice dalmatinske glazbene baštine. Ove godine slavi svoje 28. izdanje, a 18. i 19. srpnja Kaštel Sućurac ponovno će postati mjesto susreta klapa, autora, glazbenika i publike. O programu, festivalskoj priči i onome što posjetitelje očekuje novinarka Snježana Plazonja s portal.hr razgovarala je s ravnateljem festivala Josipom Bralićem.

Festival ulazi u svoje 28. izdanje. Što publika može očekivati ove godine?

Prije svega dvije večeri ispunjene vrhunskom dalmatinskom glazbom. Zadržali smo koncept koji se pokazao odličnim i koji njegujemo posljednje četiri godine, otkako sam ravnatelj festivala. U subotu, 18. srpnja, očekuje nas veliki koncert dalmatinskog popa, a ove godine na pozornicu stiže Marko Škugor sa svojim bendom. Siguran sam da će publici priuštiti još jednu večer za pamćenje.

Nedjelja je rezervirana za ono po čemu je naš festival prepoznatljiv – Kaštelanski đir, večer novih klapskih skladbi uz festivalski orkestar pod ravnanjem maestra Tončija Tranfića. To je večer u kojoj nastaju neke nove pjesme koje će, vjerujem, još dugo živjeti među publikom.

Festival posljednjih godina ima prepoznatljivu formu. Pokazalo se da je to bio dobar smjer?

- Mislim da jest. Organizacijski festival iz godine u godinu evoluira, ali pritom čuvamo njegov identitet. Želja nam je da svatko pronađe nešto za sebe – bilo da voli dalmatinski pop ili klapsku pismu. Publika nam je uvijek bila najveća snaga i zato im veliko hvala što nas svih ovih godina vjerno prate.

Tko će ove godine nastupiti na festivalskoj večeri?

- Posebno me veseli što će se na istoj pozornici ponovno susresti iskustvo i mladost. Nastupaju klape Kaše, Kampanel, Šufit, Štorija i Trogir, ali i mlađe snage poput Praske, Sv. Jakova Jadranovo, Vejanki, Salone i brojnih drugih.

Bit će i zanimljivih glazbenih suradnji – klapa Baladur nastupa s Ibricom Jusićem, dok će klapa Gabine zapjevati uz Trio Gušt. Splitske Marjanke i ove će godine donijeti svoju prepoznatljivu energiju, ali u nešto drukčijem izdanju nego što je publika navikla - okriva za portal.hr.

Vjerujem da ni publika ni stručni žiri neće imati lagan zadatak pri odabiru favorita. Dok publika bude glasala, pripremili ste i posebno iznenađenje?

- Tako je. Već nekoliko godina za vrijeme glasanja pripremamo glazbeni poklon publici. Ranijih godina ugostili smo Zoricu Kondžu, Đanija Maršana i Zrinku, a ove godine atmosferu prije proglašenja pobjednika dodatno će zagrijati Petar Dragojević sa svojim bendom.

I Vi ste godinama kao glazbenik dio festivalske priče.

- Tako je. S klapom Sveti Jeronim prije nego što sam preuzeo organizaciju festivala dva smo puta osvojili nagradu publike s mojim autorskim skladbama "Život mornara" i "Pižolot". Danas se zbog moje funkcije više ne natječemo, ali i dalje rado sudjelujemo revijalno jer volimo biti dio ove priče. Ove godine izvest ćemo pjesmu "Mala ljubav". Na isti način revijalno nastupa i klapa Partenca pod vodstvom umjetničkog ravnatelja Andrije Akrapa.

Festival je prošle godine preselio u Kaštel Sućurac. Kakva su iskustva?

- Bila su izvrsna. Zato smo se ove godine s velikim zadovoljstvom ponovno vratili u Sućurac. Ovim putem želim zahvaliti Kambelovčanima na dugogodišnjem gostoprimstvu, ali i Sućuranima koji su prošle godine sjajno prihvatili festival i sav onaj lijepi šušur koji on donosi. Uvjeren sam da će ove godine biti još ljepše.

Veliko hvala i Klubu navijača Hajduka Kaštel Sućurac koji pomaže u organizaciji druženja nakon festivala, kao i svim našim volonterima. To su uglavnom mladi ljudi iz kaštelanskih kulturno-umjetničkih društava, maškarskih udruga i brojnih drugih udruga koji godinama nesebično daju svoje vrijeme kako bi festival funkcionirao na najvišoj razini.

Naravno, zahvaljujem i svim našim sponzorima i partnerima koji nas vjerno prate kroz godine. Bez njihove podrške ovakav festival ne bi bilo moguće organizirati.

Za kraj, što biste poručili publici?

- Pozivam sve da nam se pridruže 18. i 19. srpnja od 21 sat na rivi u Kaštel Sućurcu. Ulaznice su dostupne putem Adriaticketa te na prodajnim mjestima u Caffe baru Matela, Hotelu Baletna škola i Caffe baru Gajo. Poseban poziv upućujemo članovima Giričića, Srdele, Ugora i svim ljubiteljima mora da dođu svojim brodicama u sućurački porat – za njih ulaznica nije potrebna.

Dođite u Kaštela. Čekaju vas dvije večeri vrhunske glazbe, novih pjesama, dobre atmosfere i onog pravog dalmatinskog gušta.