Marko Škugor oduševio Dalmaciju: Poseban trenutak nastao kad je zapjevao Oliverove hitove

Večeri dalmatinske pisme sinoć su svečano otvorene koncertom Marka Škugora. Festival koji skoro tri desetljeća njeguje i stvara dalmatinsku pjesmu, ove godine slavi 28.izdanje. Već tradicionalno, festival je podijeljen na dvije večeri, prvu večer gdje smo uživali u koncertu Marka Škugora i "Kaštelanski đir - Klape pjevaju pop" koja nas očekuje večeras.

Po riječima ravnatelja festivala Josipa Bralića očekuje nas vikend ispunjen vrhunskom dalmatinskom pismom, u što smo se uvjerili na sinoćnjem koncertu. Na autentičnoj pozornici sućuračkog Podvorja, šibenski slavuj nepuna je dva sata nizao hit za hitom.

Na samom početku pozdravio je publiku te najavio koncert za pamćenje.

- Dobra večer dragi Kaštelani. Drago mi je što sam večeras s vama i vjerujem kako ćemo se dobro zabaviti. Jako nam je vruće, ali za dobru pismu ćemo pretrpjeti, kazao je Škugor.

Ovaj šibenski pjevač na pozornici pod vedrim sućuračkim nebom nizao je hit za hitom, a publici ponudio večer ispunjenu emocijama.

Naglasio je kako je do sada već nastupao na Večerima dalmatinske pisme ali se festivalu uvijek rado vrača.

Set u kojem je pjevao pjesme Miše Kovača i Olivera Dragojevića posebno je razgalio publiku, a poneki su i stidljivo zaplesali.

Nastavak Festivala očekuje nas večeras kad se na pozornicu penje 20 klapa koje će se natjecati u Kaštelanskom điru. Sve počinje u 21 sat uz festivalski orkestar, a u showtimu će nastupiti Petar Dragojević.