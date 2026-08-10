Marko Šapit ima novi posao

Jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva, Marko Šapit, dobio je novi angažman. Postao je dio ekipe sportskog podcasta Tribina, u kojem će se ponedjeljkom ponajviše baviti hrvatskim nogometom.

Šapit iza sebe ima dugogodišnju televizijsku karijeru. Na HRT je stigao 2005. godine, a tijekom godina pratio je najveća sportska natjecanja i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Radio je i na Areni Sport, nakon čega se vratio na javnu televiziju.

Posebno je poznat gledateljima kao komentator velikih utakmica Vatrenih, a bio je i urednik Sportske redakcije HRT-a. Tijekom Svjetskog prvenstva 2026. sudjelovao je u projektu "Americana".

Novi posao sada ga vodi i u nešto opušteniji format, a zasad nije poznato donosi li angažman u Tribini promjene u njegovu statusu na HRT-u.