Marko Perković Thompson proglašen počasnim građaninom Grada Raba: Evo tko je predložio priznanje

Marko Perković Thompson proglašen je počasnim građaninom Grada Raba za 2026. godinu. Svečana dodjela Povelje počasnog građanina održana je danas, 23. listopada, u sklopu obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Domovinskog obrambenog rata Grada Raba.

Odluku o dodjeli ovog javnog priznanja donijelo je Gradsko vijeće Grada Raba, a prijedlog je stigao od Udruge hrvatskih branitelja Grada Raba.

Priznanje za glazbeno stvaralaštvo povezano s Domovinskim ratom

Kako je navedeno u obrazloženju priznanja, Grad Rab na ovaj je način iskazao zahvalnost Thompsonu za njegov glazbeni doprinos očuvanju uspomene na Domovinski rat i hrvatske branitelje.

Njegove pjesme i glazbeno stvaralaštvo već su desetljećima povezani s temama Domovinskog rata, domoljublja i stvaranja samostalne Republike Hrvatske.

Dodjela povelje predstavlja i simboličnu potvrdu povezanosti Thompsonove glazbe s hrvatskim braniteljima i vrijednostima Domovinskog rata.

Svečanost održana na Dan hrvatskih branitelja Grada Raba

Priznanje je dodijeljeno upravo na dan kada Grad Rab obilježava svoje hrvatske branitelje, čime je dodatno naglašena simbolika odluke Gradskog vijeća.

Thompson je tako postao nositelj Povelje počasnog građanina Grada Raba za 2026. godinu, jednog od javnih priznanja koje dodjeljuje Grad Rab.