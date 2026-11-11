Marko Pecotić Peco emotivnom objavom slomio srca: „Brale moj, hvala ti na svemu... Dok je nas, živjet ćeš s nama”

Poznati splitski pjevač Marko Pecotić Peco prolazi kroz iznimno teško životno razdoblje. Nakon smrti oca, na svom je Instagram profilu objavio emotivnu poruku kojom se oprostio od čovjeka koji je imao posebno mjesto u njegovu životu.

Njegove riječi, ispunjene tugom, zahvalnošću i ljubavlju, dirljiv su oproštaj od oca, ali i svjedočanstvo snažne obiteljske povezanosti.

„Brale moj... hvala ti na svemu...”, započeo je Pecotić svoju objavu.

„U svoj ovoj muci, lipo je bilo oprostiti se na miru”

Pjevač je otkrio kako je iza njegove obitelji pet iznimno teških dana, ali i da su se od voljenog oca uspjeli oprostiti u miru.

„U svoj ovoj muci zadnjih pet dana... lipo je bilo oprostiti se na miru... i u miru”, napisao je.

U nastavku je podijelio posebno emotivne riječi, zamišljajući oca na boljem mjestu, spokojnog i ponosnog na svoju obitelj.

„Znam da si na boljem mistu i da si sritan lipo s duvanom gledaš doli i zadovoljan si... i ponosan. Baš kao i mi jer smo bili tvoji. Tvoja obitelj i ti naša.”

„Dok je nas, živjet ćeš s nama”

Pecotić je u završnom dijelu objave poručio kako će uspomena na njegova oca nastaviti živjeti kroz obitelj i sve one koji su ga voljeli.

„Sad lipo odmaraj... dok je nas živjeti ćeš s nama a neka ti Gospodin primi još večeras tvoju dušu u Svoje kraljevstvo.”

Na kraju je zahvalio svima koji su njemu i njegovoj obitelji uputili riječi utjehe i podrške.

„Hvala svima na izrazima sućuti”, zaključio je splitski pjevač.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Pecotić Peco (@markopeco)