Marko Jureta potpisao prvi seniorski ugovor s OK Ribola Kaštela

Kapetan juniorske i druge seniorske momčadi OK Ribola Kaštela, U21 reprezentativac, 19-godišnji Marko Jureta potpisao je prvi seniorski ugovor s klubom i to na dvije godine. Na obostrano zadovoljstvo svoju sportsku karijeru nastavlja u matičnom klubu u kojem se, poput starijeg brata, rano profilirao kao vođa svoje ekipe.

Marko Jureta:„Jako sam sretan i ponosan, ovo mi je velika motivacija i potvrda da se sav trud i rad isplatija. Zahvalan sam svim trenerima na ukazanom povjerenju i trudu”.

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Iza tebe je uspješan juniorski staž, igranje juniorskog PH i Prve lige. Što ti je najviše pomoglo u razvoju do ulaska u seniorsku momčad?

Najviše su mi pomogli kvalitetan rad na treninzima i veliki trud uložen u razvoj. Osvajali smo dosta medalja i sretan sam i ponosan, jer sam bio kapetan ove odlične generacije.

Koje su najveće razlike između juniorske i seniorske odbojke koje si dosad primijetio?

Seniorska odbojka je puno brža, fizički zahtjevnija, ali već dvije godine radim sa seniorima i privikao sam se na sve i jedva čekam nove izazove.

Što očekuješ od svoje prve pune seniorske sezone i koji su ti osobni ciljevi?

Želim napredovati iz treninga u trening, ispravljat pogreške i nedostatke te izborit se za minutažu uz vrhunsku konkurenciju što mi daje još jaču motivaciju.

Koju poruku želiš poslati mlađim igračima iz škole odbojke koji sanjaju isti put kojim si ti krenuo?

Neka budu strpljivi, vridno rade i viruju u sebe. Uz trud i disciplinu, rezultata neće falit, pogotovo novoj generaciji koja dolazi i koja je odlična!