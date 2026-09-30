Marjan u vašem kvartu: osam dvorana, jedan klub

Posao, škola, vrtić, obveze, trening... Roditeljima danas nije dovoljno pronaći kvalitetnu aktivnost za dijete – ona se mora moći uklopiti u svakodnevni život obitelji.

Zato je Marjan bliže nego što mislite.

Taekwondo klub Marjan danas radi na osam lokacija diljem Splita, kako bi djeca mogla trenirati što bliže svom domu, bez svakodnevnog putovanja na drugi kraj grada.

Gripe

Lokve

Split 3

Ravne Njive

Mertojak

Blatine

Dobri

Plokite

Osam dvorana. Jedan Marjan.

Bez obzira u koju dvoranu dijete prvi put uđe, postaje dio istog kluba i istog sustava koji Marjan gradi gotovo tri desetljeća.

Trening u vlastitom kvartu znači manje vremena u automobilu, lakšu organizaciju za roditelje, ali i nešto posebno važno za djecu – priliku da treniraju, odrastaju i stvaraju prijateljstva s vršnjacima iz svog susjedstva.

Netko će trenirati zbog druženja i kretanja. Netko će jedva čekati prvi pojas i prvu medalju. Netko će jednoga dana poželjeti krenuti putem vrhunskog sporta.

Put može biti različit, ali svakom djetetu želimo omogućiti isti dobar početak – što bliže njegovu domu.

Pronađite najbližu dvoranu i dovedite dijete na prvi trening.

Osam dvorana. Jedan klub. Jedan Marjan.

Upisi su u tijeku.