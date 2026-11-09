Marjan ponovno prvak Hrvatske, osvojili sedam medalja, a čak 11 njihovih boraca nastupit će na Europskom prvenstvu u Splitu

Marjan je ponio još jedan naslov prvaka Hrvatske u taekwondou, ovog puta za mlađe seniore na prvenstvu koje se održalo u Zagrebu.

S obzirom da je Prvenstvo Hrvatske U-21 bilo kriterijsko natjecanje za Europsko prvenstvo koje se sredinom prosinca održava u Splitu i da je Marjan već kvalificirao direktno sedam svojih najboljih sportaša kroz tri najjača europska turnira (President cup, Europsko klupsko prvenstvo i European multi games) na put za Zagreb putovalo je samo osam sportaša koji su tek trebali izboriti svoju vizu za prvenstvo starog kontinenta. Od njih osam čak sedam ih je stiglo do odličja, a njih četvero izborilo nastup na EP.

Tako će Marjan imati ukupno nevjerojatnih 11 sportaša na domaćem prvenstvu Europe koje će vrlo vjerojatno biti najjače i najbrojnije EP u povijesti i na koje stiže čak 98 ruskih sportaša što dovoljno govori o snazi natjecanja.

Marjanovci koji su izborili plasman na EP za mlađe seniore su Nika Karabatić, Magdalena Matić, Mila Mastelić, Maja Srhoj, Klara Uglešić, Leon Hrgota, Viljem Bezjak, Marija Uglešić, Marin Ćurković, Tomislav Jelić i Neven Čaljkušić.

Osvajači odličja na PH U-21 u Zagrebu:

ZLATO: Marija Uglešić, Neven Čaljkušić, Marin Ćurković, Viljem Bezjak

SREBRO: Tomislav Jelić

BRONCA: Nenad Kovačić, Dominik Jukić

Ekipni poredak u muškima:

MARJAN 22 BODA PANTERA 18 BODOVA ZAPREŠIĆ 18 BODOVA

Ekipni poredak u ženskima:

PRANA 16 BODOVA MARJAN 10 BODOVA METALAC 10 BODOVA NOVI ZAGREB 10 BODOVA

Sveukupno muški + žene:

MARJAN 32 BODA PANTERA 24 BODA