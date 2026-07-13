Marjan opet išaran: Društvo Marjan prozvalo odgovorne zbog stanja na Botićevu šetalištu

Društvo Marjan upozorava na ponovno narušavanje izgleda jednog od najprepoznatljivijih dijelova Park-šume Marjan. Na potezu od Info centra Javne ustanove Park-šuma Marjan do Prve vidilice, odnosno uz Botićevo šetalište, ponovno su se pojavili brojni grafiti na prostoru koji je dio pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Kako navode iz Društva Marjan, tijekom prošle i pretprošle godine s ovog područja uklonjeni su svi grafiti, no stanje se ponovno pogoršalo.

"Nažalost, sve se vraća u neka prijašnja vremena kada je prekrasno i zaštićeno Botićevo šetalište izgledalo poput nekadašnjeg Bronxa", poručuju iz Društva Marjan, ističući kako je potrebno kontinuirano održavanje i nadzor ovog vrijednog prostora.

Iz Društva pozivaju ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakšu Božanića da češće obiđe teren i osobno se uvjeri u stanje na najfrekventnijim dijelovima Marjana.

"Pozivamo odgovorne da izađu iz ureda i prošetaju Marjanom. Stanje na terenu pokazuje da problema ima još, a o njima ćemo javnost nastaviti upoznavati", poručuju iz Društva Marjan.