Marjan Nejašmić Banić i maestro Simon Krečič dobitnici nagrade „Judita” za 72. Splitsko ljeto

Iako je večerašnje svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta odgođeno, poznati su ovogodišnji dobitnici nagrade „Judita”, koju Slobodna Dalmacija tradicionalno dodjeljuje za najbolja umjetnička ostvarenja u dramskom i glazbenom programu festivala. Nagrade će dobitnicima biti svečano uručene početkom nove kazališne sezone.

Judita za dramsko ostvarenje – Marjan Nejašmić Banić

Ocjenjivački sud u sastavu Jasna Jukić, dr. sc. Višnja Kačić Rogošić i Ivana Krstulović nagradu „Judita” za najbolje umjetnička ostvarenje u dramskome programu 72. Splitskog ljeta dodijelio je glumcu Marjanu Nejašmiću Baniću za ulogu Munua u predstavi „Skup” Marina Držića u režiji Paola Magellija.

Obrazloženje žirija:

„Tipičnosti svoga lika Munua, sluge dovitljivca, renesansnoga agensa dramske radnje i komike, Marjan Nejašmić Banić pristupio je ozbiljno i dosljedno, napinjući zadani mu žanrovski obrazac i potvrđujući njegovu dramaturšku i performativnu važnost. Razvedenim scenskim pokretom i raskošnom tjelesnošću izvedbe kazališni je prostor pretvorio u živi prostor scenske fikcije, uspješno izbjegavajući jednu od velikih zamki kazališta na otvorenome. Karikaturalnu fizičnost uskladio je s neočekivanom emocionalnom suptilnošću lika, oblikujući, prema ocjeni suda, punokrvnu i pamtljivu ulogu.”

Judita za glazbeno ostvarenje – Simon Krečič

Žiri glazbenog programa u sastavu Marija Ramljak, Vesna Coufal Jaić i prof. dr. sc. Goran Sučić (predsjednik žirija) nagradu „Judita” za najbolje glazbeno ostvarenje 72. Splitskog ljeta dodijelio je slovenskom dirigentu Simonu Krečiču, umjetničkom ravnatelju Opere Slovenskoga narodnog gledališča Maribor, za ravnanje operom „Don Carlo” Giuseppea Verdija u izvedbama 14. i 16. srpnja 2026.

Obrazloženje žirija:

„Simon Krečič se zahtjevnom zadatku uprizorenja monumentalnog „Don Carla” u ambijentalnom prostoru antičkog Protirona nametnuo s izuzetnom sigurnošću i glazbenom inteligencijom. Njegovim je ravnanjem ostvarena kristalna preglednost složenog orkestralnog tkiva te besprijekorna ravnoteža orkestra, zbora Opere HNK Split i solističkog ansambla. Dirigentskom gestom i prominentnom osobnošću operi je dao snažan dramaturški luk, zadržavši napetost od prvog prizora do finala. Nagradom „Judita” ocjenjivački sud odaje priznanje za vrhunsku profesionalnost i umjetničku viziju kojom je maestro Krečič dao odlučujući doprinos dojmu i dosegu izvedbe te se potvrdio kao dirigent iznimnog potencijala i autoriteta.”

Svečano uručenje nagrada dobitnicima održat će se početkom nove kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta Split, o čemu će mediji i javnost biti naknadno obaviješteni.