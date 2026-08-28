Mariza očarala Split: Prvi nastup u Galeriji Meštrović pretvorio se u noć za pamćenje

Bila je to jedna od onih večeri koje je teško prepričati. Večeri u kojima riječi jednostavno nisu dovoljne. Mariza je sinoć, u čudesnom ambijentu vrta Galerije Meštrović, svojim glasom, emocijom i nevjerojatnom prisutnošću osvojila Split i publici priuštila koncert koji će se dugo pamtiti. Bio je to njezin prvi nastup u Splitu, a susret s publikom pretvorio se u nešto mnogo više od koncerta.

Od prvih tonova bilo je jasno da nas očekuje nešto posebno. Uz izvrsne glazbenike, čija su virtuoznost i energija svakoj pjesmi davale novu dubinu, Mariza je publiku povela na putovanje kroz čežnju, ljubav, tugu i radost – kroz sve ono što fado čini tako snažnim i univerzalnim. Pjevala je na portugalskom, s publikom razgovarala na engleskom, a zapravo su se svi savršeno razumjeli. Jer glazba je te večeri govorila svojim jezikom.

Publika je pjevala s njom, odgovarala joj, smijala se i prepuštala emocijama, a Mariza je bila topla, neposredna i potpuno predana ljudima ispred sebe. Još je jednom pokazala zašto pripada među najveće svjetske ambasadorice fada i umjetnice čija je karijera odavno prešla granice Portugala. Pod splitskim nebom, među kamenim skulpturama i borovima Galerije Meštrović, njezin je glas na trenutke zvučao gotovo nestvarno. Intimnost prostora i blizina publike dale su ovom koncertu nešto što se ne može prenijeti fotografijom ni snimkom – osjećaj da svi prisutni zajedno proživljavaju isti trenutak.

Možda se nije razumjela baš svaka portugalska riječ, ali razumjela se svaka emocija. Večer je završila oduševljenjem i ovacijama publike, a prvi Marizin dolazak u Split ostat će zapisan kao jedan od onih posebnih susreta izvođača, publike i prostora koji se jednostavno – dogode.

Jer sinoć se u Galeriji Meštrović nije samo slušala glazba. Glazba se osjećala. Bila je to magija.

A Vibrez ide dalje. Već večeras, 28. kolovoza, vrt Galerije Meštrović mijenja glazbeni ritam i dočekuje Marija Biondija, jednog od najprepoznatljivijih talijanskih glasova, koji u Split donosi svoj spoj soula, jazza i mediteranskog šarma.