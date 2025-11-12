Marisa u Trogiru ide pod čekić: Šest etaža i 30-ak poslovnih prostora na prodaju po principu 'viđeno-kupljeno'

Trgovački sud u Splitu oglasio je prodaju imovine tvrtke MEGALIT, koja je završila u stečaju u svibnju ove godine. Na elektroničkoj dražbi FINA-e prodaje se trgovački centar Marisa s dvorištima na adresi K. A. Stepinca 112 u Trogiru. Riječ je o kompleksu ukupne površine 4.883 m² (poslovna zgrada 3.650 m² te dvorišta 1.254 m² i 21 m²), uz utvrđenu vrijednost 19,9 milijuna eura bez PDV-a. Početna cijena na prvoj dražbi iznosi 14,925 milijuna eura, a prodaja se provodi po načelu 'viđeno-kupljeno', javlja Lidermedia.hr.

Nadmetanje je zakazano od 14.-og do 28. siječnja 2026., a sudjelovati mogu ponuditelji koji uplate jamčevinu od 10 posto procijenjene vrijednosti, odnosno 1,99 milijuna eura, najkasnije do 5. siječnja 2026.

Nepostojeća parkirališna mjesta

Marisa je prvi shopping centar u Trogiru, a prilikom otvorenja 2017. godine navodilo se da je riječ o investiciji od 15 milijuna eura. Zbog preizgrađenosti i nedostatka 112 parkirališnih mjesta neki su ga trogirski gradski vijećnici proglasili 'tragedijom urbanizma, planiranja i graditeljstva'. Naime, prilikom izdavanja građevinske dozvole grad Trogir preuzeo je obvezu investitoru omogućiti da 'papirnato' dođe do spomenutih mjesta i to na temelju Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto, koja je donesena još 2008. godine. No, kako se Odluka nikako nije provodila, Marisa je kasnila s dobivanjem uporabne dozvole i otvaranjem. Problem manjka parkirnih mjesta na kraju je riješen 2016. godine tako što je Marisa gradu uplatila naknadu za 'nedostajuće parkirališno mjesto' u iznosu od 3,3 milijuna kuna.

Kompleks trgovačkog centra sastoji se od šest etaža (dva garažna nivoa, prizemlje i tri nadzemne etaže) u kojima je 30-ak poslovnih prostora. Među sidrenim zakupcima ističu se Plodine dok u centru posluju i razne modne, tehničke i uslužne trgovine. Prema ranije objavljenim podacima u stečajnom postupku, popunjenost trgovačkog centra je bila 76 posto, a prosječna cijena zakupnine 11,28 eur/m2. No, tvrtka Megalit našla se u financijskim problemima jer je nekoliko zakupaca napustilo prostor ostavljajući za sobom neplaćene obveze, dok jedan od značajnijih zakupaca dulje vremena nije podmirivao svoje obveze. Ta nenaplaćena potraživanja značajno su narušila likvidnost tvrtke.

Prema podacima Fina Info.Biza tvrtka je lani ostvarila prihode od 1,6 milijuna eura i neto dobit malo manju od dvije stotine tisuće eura. No, godinu ranije je uz isti prihod imala gubitak od 1,3 milijuna eura. Ukupno priznate tražbine prvog i drugog višeg isplatnog reda u stečajnom postupku iznose 10,6 milijuna eura.