Mario Pašalić vraća se u Hajduk?

Navijače Hajduka mogla bi posebno zainteresirati izjava hrvatskog nogometnog menadžera Marka Naletilića, koji je u razgovoru za talijanski portal Tuttomercatoweb otkrio kakve planove za nastavak karijere ima Mario Pašalić.

Hrvatski reprezentativac već godinama nosi dres Atalante, a prema riječima njegova menadžera, želja mu je upravo u Bergamu završiti inozemni dio karijere. Nakon toga volio bi se vratiti u klub u kojem je napravio prve velike nogometne korake – splitski Hajduk.

Pašalićeva želja je povratak u Hajduk

Govoreći o Pašalićevoj budućnosti, Naletilić je otkrio da hrvatski veznjak ima jasnu želju kada je riječ o završetku karijere.

Pašalić bi, prema njegovim riječima, želio završiti inozemnu karijeru u Atalanti, a potom se vratiti u Hajduk.

Ipak, Naletilić je naglasio kako je nogomet nepredvidljiv i da se takvi planovi ne mogu unaprijed jamčiti.

Za navijače splitskog kluba riječ je o zanimljivoj poruci, posebno zato što se Pašalićevo ime godinama povezuje s mogućim povratkom na Poljud.

Pašalić je ponikao u Hajduku, iz kojeg je 2014. godine ostvario transfer u Chelsea. Nakon nekoliko posudbi u europskim klubovima, svoju je nogometnu afirmaciju pronašao u Atalanti, gdje je izrastao u jednog od važnih igrača momčadi.

Naletilić o Atalanti: Mogla je ostvariti bolji rezultat

U razgovoru za talijanski medij Naletilić se osvrnuo i na Atalantinu sezonu.

Smatra da je klub iz Bergama imao kvalitetu za plasman među tri ili četiri najbolje momčadi talijanskog prvenstva, ali da ga je slabiji početak sezone koštao boljeg rezultata.

Govoreći o Pašalićevim nastupima, izrazio je zadovoljstvo njegovim doprinosom momčadi, iako hrvatski reprezentativac tijekom drugog dijela sezone nije uvijek imao status standardnog prvotimca.

Pohvale Sučiću i Baturini, osvrnuo se i na Modrića

Naletilić je govorio i o drugim hrvatskim nogometašima koji nastupaju u Italiji.

Posebno se osvrnuo na Petra Sučića i Martina Baturinu, istaknuvši kako ga njihov napredak nije iznenadio jer dobro poznaje njihove kvalitete.

Vjeruje da obojica imaju prostora za dodatni razvoj te da mogu dosegnuti razinu najboljih europskih nogometaša.

Dotaknuo se i Luke Modrića, za kojeg smatra da bi njegov ostanak u Milanu bio iznimno važan za talijanski nogomet. Hrvatskog kapetana opisao je kao jednog od najboljih veznih igrača svih vremena i uzor mlađim generacijama.

Kulenović želi dokazati svoju vrijednost u Torinu

Tema razgovora bio je i Sandro Kulenović, hrvatski napadač koji nastupa za Torino.

Naletilić je objasnio kako je Kulenović dobro započeo svoju epizodu u talijanskom klubu dok je momčad vodio Marco Baroni, ali da je nakon dolaska Roberta D'Averse dobivao manje prilika.

Iako nije postigao željeni broj pogodaka, istaknuo je da je napadač motiviran za novu sezonu i ponosan što nosi dres Torina.

Hoće li se Pašalić jednog dana vratiti na Poljud?

Ipak, za splitske ljubitelje nogometa najzanimljiviji dio intervjua ostaje onaj o budućnosti Marija Pašalića.

Njegova želja za povratkom u Hajduk, koju je prenio Naletilić, svakako će razveseliti dio navijača Bijelih, no zasad nije riječ o najavi konkretnog transfera niti je poznato kada bi se takav povratak mogao dogoditi.

Jedno je, prema riječima njegova menadžera, jasno – Hajduk je dio Pašalićevih planova za završetak nogometne karijere.